Vecinos de Santa Cruz de Tenerife exigen una solución ante los ruidos de la autopista del Norte

Ya no pueden más. Vecinos de los barrios situados cerca del acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife por la autopista del Norte (TF-5) exigen una solución urgente ante los ruidos que genera el tráfico en dicha vía, fundamentalmente, en horario nocturno. Entre los barrios afectados se encuentran Somosierra, Chamberí, García Escámez, Azorín y San Antonio.

Las asociaciones vecinales y socioculturales San Fernando Rey García Escámez, Tú eres mi héroe, García Escámez y Azorín Número 3, así como la empresa Comercial Insay, promotora de varios establecimientos de ocio nocturno situados en la calle Fernando Arozena Quintero, han solicitado al Ayuntamiento chicharrero, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias la instalación de paneles acústicos.

Estas entidades han presentado diferentes escritos en los que reclaman la puesta en marcha de medidas, para reducir "considerablemente" la contaminación acústica derivada del "paso continuo" de vehículos por dicha zona. "La huella sonora que deja el tráfico a su paso por la autopista del Norte, en la entrada a Santa Cruz de Tenerife, es muy elevada, superando, por mucho, tanto las normas municipales como las estatales". Los vecinos hacen especial hincapié en las molestias que se producen durante la noche, "pues impiden el descanso".

Más de tres años de espera

Los vecinos recuerdan que, en febrero de 2022, el pleno del Consistorio capitalino aprobó, por unanimidad, una moción en la que se acordó pedir al Cabildo y al Gobierno de Canarias la instalación de paneles acústicos en la TF-5, a su paso por los barrios chicharreros, con el objetivo de "dispersar el ruido que genera el paso de los vehículos". En aquella sesión plenaria intervinieron varios residentes de las zonas afectadas, asegurando que tenían que sufrir, "día y noche", ruidos insoportables. Han pasado ya más de tres años, y estos ciudadanos siguen sin una solución.

Otras zonas

Las asociaciones que han presentado los escritos al Ayuntamiento chicharrero, Cabildo y Ejecutivo canario comentan que muchas zonas de la capital y de la Isla cuentan con estos paneles acústicos, como los barrios de Añaza y Santa María del Mar, en Santa Cruz de Tenerife, o Caletillas, en el municipio de Candelaria, protegiendo a estos vecinos de los ruidos, en este caso, de la autopista del Sur (TF-1).

Características de los paneles

Se trata de estructuras ligeras, desmontables y horizontales, cuya instalación es muy sencilla, según apuntan estos colectivos vecinales y empresas de la zona. Se calcula que su instalación supondría un coste de unos 40.000 euros. "Se adaptan con facilidad a cualquier infraestructura o ubicación donde sean instaladas y es por ello que se consideran las mejores soluciones para combatir los altos niveles de ruido de una ciudad. Estas pantallas acústicas en carreteras actúan como una barrera entre la fuente de ruido y el espacio que se desea proteger, de modo que amortiguan y rompen la onda sonora", se detalla en los escritos.

Los colectivos vecinales y empresariales de estas zonas insisten en que, con la instalación de paneles acústicos en la entrada de Santa Cruz por la autopista del Norte, se reduciría notablemente la contaminación acústica que sufren las personas que viven y trabajan en estos barrios, "con el consiguiente aumento de calidad de vida y confort que eso conlleva". "Principalmente, se evitaría la pérdida de sueño, pues los ruidos son especialmente molestos por la noche", concluyen.