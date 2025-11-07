Tirón de orejas de los artistas canarios al Ayuntamiento de Santa Cruz por el proyecto para embellecer la Rambla

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en concreto su Sociedad de Desarrollo, ha recibido un tirón de orejas por parte de los artistas canarios. La Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias (MSACC) ha remitido un escrito al Consistorio chicharrero para que adapte el proyecto Creadores Canarios, con el que se pretende embellecer las fachadas de los locales vacíos de las zonas comerciales de la Rambla y Salamanca, "a las buenas prácticas profesionales del sector de las artes visuales contemporáneas". Entre las peticiones que realiza la MSACC se encuentra la de remunerar el trabajo de los artistas participantes. La Sociedad de Desarrollo anunció esta semana que busca diez artistas para transformar los locales abandonados de dichas zonas. La convocatoria ya está abierta para que los interesados puedan inscribirse.

Sin embargo, esta iniciativa no ha convencido al sector, que critica que sus obras o sus intervenciones no se consideren como un trabajo. La MSACC indica en el escrito que la convocatoria solo contempla un único premio de 1.000 euros a la mejor propuesta seleccionada, "sin que se especifique claramente una remuneración para el resto de participantes seleccionados por el trabajo de diseño, desarrollo y colaboración técnica". "La visibilización profesional incluida como beneficio no debe sustituir la contraprestación económica por el trabajo artístico, según las normas sectoriales de buenas prácticas. La remuneración económica debe hacerse efectiva por el trabajo o los servicios prestados".

La Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo también solicita que se aclaren los costes que sumirán los artistas y los que asumirá la organización, o que se proporcione un presupuesto mínimo para cubrir materiales, montaje y mantenimiento. Asimismo, reclama que la cesión de derechos de la obra se ajuste a un uso concreto, temporal y limitado en un ámbito geográfico y temporal, o que se ofrezca una remuneración adicional en caso de explotación más allá de este proyecto.

Entre las peticiones que se realizan en el escrito también se encuentran la detallar la relación contractual, responsabilidades y mantenimiento de las obras, así como los plazos precisos, para asegurar que los artistas no queden expuestos a riesgos imprevistos; que la cláusula de exención de responsabilidad se modere para que no recaiga de forma absoluta sobre los participantes; que se indique la composición del comité de selección de los diez artistas, y que en futuras ocasiones se cuente con el sector para asesorar y participar en la redacción de las bases de de este tipo de convocatorias.