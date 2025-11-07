Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula

Se trata de un bodegón que elabora platos tradicionales con toques personales que los diferencian del resto

Las carnes a la brasa son la especialidad de Casa Juan

Las carnes a la brasa son la especialidad de Casa Juan / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

La gastronomía canaria, o más concretamente la tinerfeña no deja indiferente a ninguno de los visitantes que desean volver a degustar la calidad de las elaboraciones canarias.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos, conocidos por recorrer locales de las islas y ofrecer su valoración han visitado un bodegón en Santa Úrsula que no les ha dejado indiferentes.

Vinos propios

El Bodegón Casa Juan conserva la esencia de los locales tinerfeños, ya que es un rincón de toda la vida. El vino y la carne a la brasa son los protagonistas de la carta. El restaurante elabora vinos de cosecha propia, ideales para acompañar sus carnes a la brasa.

Entre las especialidades de la casa, se encuentra el cochino negro (11,90 €), una receta perfecta para acompañarla de un buen vino de la casa. Un local que recoge una filosofía: producto local, tradición y auténtico sabor.

Una carta que rompe con lo tradicional

Entre los platos más sorprendentes se encuentra la chuleta rellena, una propuesta poco habitual que se ha convertido un uno de los sellos de identidad del local, solo la puedes disfrutar jueves y viernes. Además de eso, los garbanzos con costillas (12,90 €), el champiñón XXL (7,50 €) y la vieira rellena (8,90 €) son algunos de los platos que pidió la pareja.

Culminaron la comida con el popular postre Maltesers (3,99 €) la guinda a una comida exquisita, con abundantes raciones, innovadora y de calidad. El local se caracteriza porque su cocinera Vanesa busca diferenciarse de sus competidores ofreciendo creaciones únicas con toques personales.

El bodegón mantiene la esencia de la cocina canaria, pero le aporta toques personales y técnicas innovadoras que lo diferencia. Cada plato se elabora al detalle para ofrecer una experiencia gastronómica única.

Ubicación

Casa Juan destaca por su ambiente familiar y acogedor. Cuenta con parking propio y es accesible para personas con movilidad reducida. Se encuentra en la Carretera Antigua Corujera, 33, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes buscan comida en un entorno tranquilo al norte de Tenerife.

Noticias relacionadas y más

Abre de miércoles a domingo de 12:00 a 17:00, mientras que los lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
  2. La sombra de un pelotazo urbanístico aborta la venta de suelo del Círculo de Amistad en El Mayorazgo
  3. Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
  4. La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares y la mejora de los barrios: propuestas para alcanzar la Santa Cruz 'soñada'
  5. Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife
  6. Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad
  7. Luis Maya 'El Medusa': «La gente me daba dinero en la calle por penita»
  8. Santa Cruz de Tenerife tendrá hidroaviones turísticos: la empresa Surcar asegura que no se detendrá hasta conseguirlo

Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula

Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula

La librería solidaria de Santa Cruz pide auxilio

La librería solidaria de Santa Cruz pide auxilio

Así es el brunch de moda en Santa Cruz de Tenerife: fue seleccionado este año para conseguir un Solete de la Guía Repsol

Así es el brunch de moda en Santa Cruz de Tenerife: fue seleccionado este año para conseguir un Solete de la Guía Repsol

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife exigen una solución ante los ruidos de la autopista del Norte

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife exigen una solución ante los ruidos de la autopista del Norte

Desbocados, con 16 años de historia, quinta murga que causa baja en el Carnaval de Santa Cruz 2026

Desbocados, con 16 años de historia, quinta murga que causa baja en el Carnaval de Santa Cruz 2026

Fiestas sortea el lunes el orden de los concursos del Carnaval y presenta el viernes el cartel anunciador con una verbena

Fiestas sortea el lunes el orden de los concursos del Carnaval y presenta el viernes el cartel anunciador con una verbena

Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad

Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad

Cortes de tráfico en Santa Cruz por el rally de vehículos deportivos clásicos

Cortes de tráfico en Santa Cruz por el rally de vehículos deportivos clásicos
Tracking Pixel Contents