La librería solidaria de Santa Cruz pide auxilio

Desde hace trece años, la librería solidaria de la calle Padre Anchieta, en Santa Cruz de Tenerife, recoge libros de segunda mano para venderlos a 1 ó 2 euros. El dinero recaudado se destina a campañas sociales, «para ayudar a los que más lo necesitan», y a costear el alquiler del local en el que se desarrolla esta actividad. Pero a principios de octubre, los responsables de la librería, que pertenece a Solican (Asociación Solidaridad Canaria), recibieron un burofax en el que se les informaba que deben abandonar el establecimiento antes del mes de mayo de 2026. Así lo cuenta Luis de La Cruz, uno de los encargados de la librería solidaria de Santa Cruz, quien busca, desesperado, una ubicación alternativa.

Rodeado de centenares de libros, de todo tipo, Luis de La Cruz, a pesar de las circunstancias, no pierde la sonrisa con la que siempre atiende a los clientes. «Confío en que podamos encontrar otro espacio aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el centro de la ciudad, en el que poder seguir desarrollando nuestro trabajo, en el que podamos seguir ayudando a los más vulnerables, a través de la cultura y la lectura. Tiene que ser un local grande, porque tenemos muchos libros, y no muy caro, para que podamos pagarlo». Pero de La Cruz no sólo tendrá que dejar el local de la calle Padre Anchieta, sino también la vivienda en la que reside, situada en el mismo edificio.

Librería solidaria de Santa Cruz, ubicada en la calle Padre Anchieta. / Andrés Gutiérrez

Relata que la propietaria del inmueble, «con la que teníamos una excelente relación y siempre nos ayudaba», falleció en septiembre. «Han sido las herederas las que han decidido dar un nuevo uso a todo el edificio, uso que desconocemos y que tampoco queremos saber. Sólo nos han dicho, a través de un burofax, que nos tenemos que ir», comenta.

Luis de La Cruz destaca que Sodican es una de las pocas ONG (organización no gubernamental) que no piden dinero. «En nuestro caso, solo recogemos libros. El presupuesto que se recauda con la venta de estos libros lo destinamos a pagar el alquiler del local, que ahora nos cuesta 450 euros al mes, y a participar en diferentes acciones sociales. Por ejemplo, últimamente, y en colaboración con el Bazar Solidario, hemos enviado medicamentos a Cuba y Venezuela. También mandamos libros a la cárcel, para que los presos los lean», apunta este responsable de la librería solidaria.

A las labores de recogida y venta de libros, y de colaboración en campañas solidarias, que realizan los encargados de esta especial librería se suma ahora también la difícil tarea de buscar otro local en Santa Cruz en el que poder seguir desarrollando esta actividad social. «Pedimos la ayuda de los ciudadanos, por si alguien sabe de algún establecimiento que podamos alquilar». Mientras tanto, esta librería sigue abriendo sus puertas, todos los días, a excepción de los sábados, desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.