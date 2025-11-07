Juani Padilla, director artístico y mentor de Desbocados, quinta murga que no sale al Carnaval de Tenerife: "todavía no lo asimilo"

Juani Padilla, director artístico y mentor de la murga Desbocados, confirma que el grupo no participará en el Carnaval de Santa Cruz 2026. La decisión, asegura, se toma desde la responsabilidad y el respeto a una historia de esfuerzo, compromiso y sentimiento.

“No la asimilo todavía”

“No lo asimilo todavía”, confiesa Juani Padilla, la voz y el alma de Desbocados, apenas unas horas después de anunciar que la murga no estará en el próximo Carnaval después de 16 ediciones dando la murga.

“Sabemos el nivel que tenemos que tener para concursar en el Carnaval de Santa Cruz, y no estábamos para salir. Es momento de parar, recargar pilas y volver con mucha más fuerza e ilusión a disfrutar del día a día murguero”, explica.

Padilla reconoce que la decisión ha sido tan dolorosa como necesaria: “No se puede salir por salir. Hay que estar a la altura de lo que el público espera de nosotros y de lo que nosotros mismos nos exigimos”.

“No aguantamos por cantar a La Morenita”

Aun así, el grupo trató de resistir. “No aguantamos por cantar a La Morenita. Montamos presentación, un tema, lo de la morenita… empezando a mitad de septiembre. Será un hasta pronto, una inyección para lo que estamos de sentimiento, de ganas, de realidad. Porque no hay nada peor en la vida que echar algo de menos y no tenerlo. Y ya echamos de menos a la familia, a los Desbocados”.

Una murga diferente

Quienes han compartido escenario con ellos destacan su forma única de vivir el Carnaval. “Tienen buenas letras, son trabajadores, tienen compromiso, pero son poquitos y descartan el ‘salir por salir’; respetan mucho la fiesta y no es de boquilla”, y añaden, que “ahí se vive la murga de otra manera, es distinto a otras en las que he estado”.

“Han sido injustamente ausentes en finales”

Desde el entorno murguero, muchos coinciden en que Desbocados ha sido una murga infravalorada.

“Ellos tienen que hacer el doble o el triple para conseguir la mitad del resultado de otros aupados por pasacalles y nombres”, se reconoce entre los corrillos. “Han sido muy injustas sus ausencias en finales”. Pero quienes los conocen aseguran que su verdadera fortaleza no está en los trofeos, sino en los valores.

“Conceptos como familia, compromiso, solidaridad o carnaval, todas las murgas los tienen como eslogan; ellos los demuestran”, apunta incondicionales. “Un colegio en Gambia lleva su nombre, y eso no es poca cosa. Chavales con pocos recursos que recogen juguetes para niños de familias desfavorecidas… Eso son los Desbocados”.

El último ensayo

El adiós llegó de la forma más simbólica posible: cantando. “En el último ensayo interpretamos la presentación sabiendo que era la última vez. Muchos lloraron”, recuerdan varios componentes.

“Volveremos”

El propio Juani Padilla cierra con un mensaje cargado de esperanza:

“Volveremos por el Carnaval de Santa Cruz. Volveremos para que suene ese ‘Por ti’. Y volveremos para sentirnos murgueros, para sentirnos Desbocados.”