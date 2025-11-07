Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido la obra en las entrañas de la avenida Marítima para evitar el colapso de sus puentes. Esta actuación forma parte del plan de refuerzo de los cuatro tableros situados en la desembocadura del barranco de Santos, cuya ejecución se inició en 2022 y que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros.

Aunque los trabajos en la superficie de la avenida Marítima finalizaron en agosto, cuando la vía se volvió a abrir al tráfico, la intervención en las zonas que "no se ven" de los puentes se prolongó hasta hace unos días. El alcalde destacó, durante una visita a estos tableros para comprobar el resultado de las obras, que esta actuación es imprescindible para garantizar la seguridad y la movilidad en uno de los puntos más transitados de Santa Cruz, por el que pasan miles de vehículos a diario.

"Hemos bajado al barranco de Santos para comprobar los detalles de las obras de rehabilitación que se han ejecutado en los puentes situados entre la plaza de Europa y la avenida Marítima. Aunque esta actuación no es visible a pie de calle, resulta fundamental para alargar la vida de estos tableros", apuntó el regidor. La ejecución de estas obras fue declarada de emergencia, para poder acometerla lo antes posible.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, explicó que estos trabajos han permitido la renovación de los cuatro puentes situados en la desembocadura del barranco de Santos, declarados BIC (Bien de Interés Cultural), "desde el que se encuentra en Bravo Murillo hasta el último de la avenida Marítima". Javier Rivero admite que ésta ha sido una actuación compleja, que "ha pasado desapercibida para los vecinos, a pesar de ser una de los proyectos de obras más importante para la seguridad del municipio y para evitar problemas que generaría un caos en la movilidad".

Cronología

En el año 2022, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzó a ejecutar el denominado Plan de Refuerzo de los Puentes del Barranco de Santos, a raíz de que informes municipales alertaran del avanzado estado de corrosión que presentaban las armaduras de la estructura de las plataformas que soportan la avenida Bravo Murillo, la plaza de Europa y la avenida Marítima, como consecuencia del impacto sobre las mismas de los acarreos de las escorrentías y de la continuidad de los fenómenos corrosivos generados por el ambiente marino en el que se encuentran ubicadas.

El objetivo del plan era evitar un posible colapso estructural de los puentes y garantizar la seguridad. Los trabajos se iniciaron con la intervención en el puente Bravo Murillo, sobre el que pasa el tranvía. Esta primera fase finalizó a principios de 2024 y la siguiente, que corresponde a los puentes de la plaza de Europa y de la avenida Marítima, comenzó en julio del año pasado.