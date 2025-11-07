Así es el brunch de moda en Santa Cruz de Tenerife: fue seleccionado este año para conseguir un Solete de la Guía Repsol

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, y realidad es que es cierto y se debe dedicar el tiempo necesario a hacerlo. Aunque el brunch cada vez ha cobrado más fuerza en España y muchas personas por falta de tiempo, u otros motivos han empezado a implantarlo en sus dietas.

La tendencia del brunch en Tenerife

El brunch, es una fusión entre desayuno y comida, nació en Reino Unido a final del siglo XIX como una comida social enter las grandes esferas tras las noches de fiestas. Con el tiempo, esta tendencia se extendió por el resto del mundo hasta convertirse en una tendencia gastronómica.

En Tenerife, los locales han sabido adaptarse y a través de productos frescos y tradicionales canarios han combinado las tendencias y los productos locales.

Esta propuesta está cada vez más demandada por los consumidores, ya que ha cambiado los hábitos sociales. Por ello, disfrutar de un brunch se ha convertido en un plan imprescindible para reunirse con amigos o familiares, en espacios acogedores que invitan a la desconexión.

La Escala, un brunch con encanto

Santa Cruz de Tenerife se caracteriza por su variada oferta gastronómica, en la que se pueden disfrutar de diferentes establecimientos que ofrecen sus propuestas gastronómicas con sello personal. Se pueden encontrar desde los clásicos de toda la vida hasta opciones innovadoras que combinan sabores locales con tendencias contemporáneas.

La Escala se ha consolidado como uno de los rincones gastronómicos más transitados de la isla. Con una nominación a un Solete Repsol, este restaurante, rooftop y café es más que un lugar donde ir a tomar algo, es un espacio pensado para disfrutar sin prisas de un buen brunch en un ambiente relajado.

Un menú creativo y lleno de sabor

Su carta combina la esencia del brunch con los ingredientes de temporada locales y los adapta a diferentes gustos y estilos.

Entre sus imprescindibles destacan el Granola Bowl (6,50 €), elaborado con yogur griego y el Hummus casero a la libanesa, acompañador de pan de foccacia y palitos crujientes caseros (6 €). Para quienes buscan algo diferente, los Fritos de yuca con cilantro, ajo y parmesano (7 €) o la Tabla de quesos del mundo con frutos secos y mermelada (14 €) son opciones imprescindibles.

Otras opciones

El local permite elegir el tipo de pan, focaccia o pan de semillas (+ 0,50 €), para combinar con sus increíbles elaboraciones.

El Caprese : mozzarella, albahaca, tomate fresco y orégano seco (6,50 €)

: mozzarella, albahaca, tomate fresco y orégano seco (6,50 €) El Líbano : feta, rúcula, tomate y pepino fresco (6,50 €)

: feta, rúcula, tomate y pepino fresco (6,50 €) El Puglia : burrata, rúcula, tomate seco y jamón serrano (7 €)

: burrata, rúcula, tomate seco y jamón serrano (7 €) El Veganazo : queso vegano, sobrasada vegana y rúcula (7 €)

: queso vegano, sobrasada vegana y rúcula (7 €) El Seúl : kimchi vegano, canónigos y miel ahumada (7,50 €)

: kimchi vegano, canónigos y miel ahumada (7,50 €) El Oslo : queso crema, salmón ahumado, aguacate y alcaparras (7,50 €)

: queso crema, salmón ahumado, aguacate y alcaparras (7,50 €) El Cloclo: huevo cocido marinado con canónigos y alioli (7,50 €)

Además, cualquiera de estas opciones puede convertirse en ensalada por 1,50 euros más, adaptándose así a quienes prefieren una opción más saludable.

Sin embargo, La Escala no solo brilla por su cocina, sino también por sus cafés y bebidas perfectas para acompañar una comida de calidad.

Dónde se ubica este brunch

El establecimiento se encuentra en la calle Santo Domingo, 7, en Santa Cruz de Tenerife y abre martes, miércoles y jueves de 9:30 a 16:30 horas, viernes y sábados de 9:30 a 23:30 y domingos y lunes de 9:30 a 15:30.

Un lugar ideal para quienes buscan disfrutar de un brunch completo, con productos locales y un ambiente acogedor, sin salir de Tenerife.