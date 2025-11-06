Así es el superyate de lujo que visita Tenerife por primera vez

El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha recibido este jueves, 6 de noviembre, una visita especial. El superyate de lujo 'Luminara', de The Ritz-Carlton Yacht Collection, ha realizado su primera escala en la isla, a la que llegó con 75 pasajeros y 360 tripulantes.

Esta embarcación, construida en 2025, cuenta con motores de gas natural licuado (GNL), 241 metros de eslora, 29 metros de manga y 48.072 GT.

Este superyate partirá esta tarde con 50 pasajeros y 355 tripulantes rumbo a Ciudad del Cabo (Sudáfrica), tras realizar una operativa de cambio de pasaje en la Terminal Helipuerto.

Escalas en La Palma

Las embarcaciones de escala en La Palma. / E. D.

En puerto de Santa Cruz de La Palma también ha vivido dos visitas destacadas este jueves. Por un lado, el 'Mein Schiff Relax', consignado por Hamilton y Cía, llegó a la isla con 4.166 pasajeros.

Con motivo de su visita, Jorge Amado Guerra, jefe de División de la Zona Portuaria La Palma, realizó a bordo del buque el tradicional intercambio de metopas con el capitán. Al acto asistieron el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; la directora insular de Turismo del Cabildo, Beatriz Páez; así como representantes del consignatario y su subagente, Cabrera Martín.

Entrega de metopa del 'Mein Schiff Relax' en La Palma. / E. D.

El buque ondea bandera de Malta y cuenta con 332 metros de eslora, 42 metros de manga y 157.651 GT. Procedente de Funchal (Madeira), continuará su viaje hacia Santa Cruz de Tenerife.

También realizó su primera escala el velero-crucero 'Club Med 2', consignado por A. Pérez y Cía, que arribó procedente de San Sebastián de La Gomera con 220 pasajeros a bordo.

Entrega de metopa del 'Club Med 2'. / E. D.

Este elegante buque de bandera francesa, con 187 metros de eslora, 20 metros de manga y 14.983 GT, partirá hacia La Estaca (El Hierro) para continuar su ruta por el Archipiélago. Con motivo de su primera visita, se efectuó igualmente el intercambio de metopas con el capitán del navío.