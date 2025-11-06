Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad
El Ayuntamiento finaliza la instalación de su primer pino navideño en el lago de la plaza de España y realiza las primeras pruebas del encendido
El municipio de Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad. El Ayuntamiento chicharrero ha finalizado la instalación de su primer pino navideño en el conocido como lago de la plaza de España, trabajos que comenzaron la semana pasada. Este miércoles, 5 de noviembre, por la noche, el área de Servicios Públicos, que dirige Carlos Tarife, del PP, realizó las primeras pruebas de encendido de este árbol.
El pino navideño, según ha informado el Consistorio chicharrero, tiene una altura de 25 metros, lo que equivale a un edificio de unos ocho pisos. Desde el área de Servicios Públicos se destaca que todo el lago será transitable, para que los ciudadanos se puedan acercar hasta el árbol y acceder a su interior. Su instalación ha supuesto una inversión de unos 40.000 euros.
Santa Cruz de Tenerife encenderá su Navidad el próximo 20 de noviembre, en la plaza de la Candelaria. El edil responsable del área recuerda que este año el alumbrado navideño, que ha costado unos 900.000 euros, está formado por 4,5 millones de luces, en concreto, de bombillas LED, lo que supone el doble del año pasado.
Señala que se ha reforzado la iluminación en los cinco distritos y se han incorporado luces en nuevos espacios, así como elementos ornamentales de gran formato. Además del árbol de la plaza de España, entre éstos también se encuentra una bola microlámpara de 10x10 metros en la Plaza del Patriotismo.
El alumbrado navideño de este año abarca más de 400 ubicaciones en todo el municipio y está compuesta por 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo, según los datos facilitados por el área de Servicios Públicos.
