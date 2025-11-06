Fiestas sortea el lunes el orden de los concursos del Carnaval y presenta el viernes el cartel anunciador con una verbena

Santa Cruz de Tenerife conocerá el orden de actuación de los grupos del Carnaval 2026 en sus respectivos concursos, así como el cartel anunciador de la próxima edición de las carnestolendas, antes del encendido de las luces de Navidad, previsto para el 20 de noviembre.

Sorteo del orden de los concursos, desde el lunes 10

La Sociedad de Desarrollo y Fiestas prepara una semana carnavalera que comenzará el lunes 10 de noviembre con el sorteo del orden de participación de las diferentes modalidades que protagonizarán las ocho disciplinas del Carnaval, y concluirá el viernes 14, con la presentación del cartel anunciador.

El diseño final se decidirá entre las dos propuestas favoritas del público: “Cara”, del tinerfeño Alfonso Bravo, y “Cruz”, de la joven diseñadora Celia, obra del también finalista Héctor Afonso, el diseñador gráfico más joven del certamen.

Un formato híbrido para el sorteo

Aunque inicialmente se había anunciado un cambio total en el formato del sorteo, la organización optará por un modelo híbrido, como transición al nuevo formato previsto para 2026, que convertirá este acto en un auténtico espectáculo.

Bajo la dirección de Yeray Piñero, el salón de actos de CajaSiete acogerá el lunes 10 de noviembre, desde las 17:30 horas, los diferentes sorteos.

Con la pantalla como gran protagonista y un tótem con forma de piñata del que se extraerán las bolas que determinarán los turnos, los primeros en conocer su posición serán las nueve agrupaciones de mayores, protagonistas de la gala de elección de los Decanos del Carnaval, que se celebrará el jueves 5 de febrero.

De las agrupaciones musicales a las murgas infantiles

Sin pausa, le seguirán las ocho agrupaciones musicales, cuyo concurso será el domingo 1 de febrero, y los veinte colectivos coreográficos, que participarán el domingo 25 de enero.

Luego será el turno de las diecisiete murgas infantiles, que estrenarán el escenario del Recinto Ferial, diseñado por Sergio Macías. La primera fase se celebrará el viernes 23 de enero y la segunda, el sábado 24, cuando se conocerán también los ganadores.

Comparsas, rondallas y grupos de la risa

En el ecuador del sorteo llegará el turno de las diez comparsas, que actuarán el sábado 7 de febrero, y una semana después desfilarán en el certamen de Ritmo y Armonía “Manuel Monzón”.

A continuación, se sortearán las ocho rondallas, que tendrán su cita el domingo 8 de febrero en el Auditorio de Tenerife, y los ocho grupos de la Canción de la Risa.

Debido a las obras del Teatro Guimerá, la organización baraja celebrar este último concurso en el Cine Víctor —si el nuevo propietario tiene el espacio disponible— o en el salón de actos del colegio El Chapatal.

Las murgas adultas cierran el sorteo

En la recta final del acto, llegará la modalidad más esperada: las murgas adultas. Los veintidós grupos inscritos participarán en cuatro fases:

Lunes 26 y martes 27 de enero , con seis participantes cada noche.

, con seis participantes cada noche. Miércoles 28 y jueves 29 , con cinco por jornada.

, con cinco por jornada. La final a ocho se celebrará el sábado 31 de enero.

Todos los grupos conocerán su turno

Al término del acto del lunes 10 de noviembre, todas las agrupaciones del Carnaval 2026 conocerán su orden de actuación en los respectivos concursos, dando así el pistoletazo de salida al espíritu carnavalero en la capital tinerfeña.

El cartel del Carnaval 2026, a cara o Cruz

El Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife dará su primer paso el próximo viernes, 14 de noviembre, con la presentación del cartel anunciador en un acto que tendrá lugar en la plaza de la Iglesia de La Concepción. La cita, organizada por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, comenzará a las 20:30 horas y se transformará, tras el descubrimiento del cartel, en la primera gran verbena de la nueva edición.

Cinco finalistas y un premio de 12.000 euros

El evento contará con la presencia de los cinco autores finalistas del concurso popular convocado para elegir el cartel anunciador del Carnaval 2026, cuyo ganador se conocerá en directo.

El autor de la obra seleccionada será recompensado con 12.000 euros, la dotación económica prevista en las bases del certamen.

Una fiesta con acento caribeño

Tras el acto de presentación, la noche continuará con una verbena abierta al público que se prolongará hasta las 00:00 horas. Sobre el escenario actuarán el cantante dominicano Manny Cruz, intérprete de éxitos como Imaginarme sin ti o Sabes enamorarme, acompañado por una orquesta con los solistas David Afonso y Jeannete La Cubanísima.

La velada contará además con la participación de la Orquesta Revelación, que pondrá ritmo con las canciones más emblemáticas del Carnaval chicharrero.

“El primer baile del Carnaval 2026”

El alcalde, José Manuel Bermúdez, invitó a la ciudadanía a participar en este primer encuentro carnavalero. “Tras el éxito de los últimos años, repetimos la fórmula de presentar el cartel con una verbena abierta al público. Será un acto sencillo, pero lleno del espíritu de la próxima edición, que estará dedicada a los Ritmos Latinos. Invito a todos a disfrutar de esta primera aproximación al Carnaval de 2026”, señaló Bermúdez.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó el carácter festivo de la cita: “Volvemos a organizar la primera verbena del Carnaval 2026 para presentar el cartel de la próxima edición. Espero que los carnavaleros y carnavaleras se pongan su mejor disfraz para disfrutar de una noche inolvidable”.

Pistoletazo de salida al Carnaval 2026

Con este acto, Santa Cruz da simbólicamente el pistoletazo de salida a la edición 2026 del Carnaval, que comenzará oficialmente el próximo 16 de enero con la Gala Inaugural.

Bajo el lema “Ritmos Latinos”, la próxima edición promete llenar la ciudad de música, color y alegría desde su primer baile.