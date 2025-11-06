Navidad en Tenerife: los ritmos cubanos de Leoni Torres abren el gastro market de Santa Cruz

La música cubana inaugurará el Gastro Navidad Market Fest de Santa Cruz de Tenerife de la mano del cantante Leoni Torres, quien vuelve a la isla por segunda vez este año para animar las fiestas navideñas.

Así, el artista actuará en la capital chicharrera el próximo 13 de diciembre, según ha anunciado la organización en sus redes sociales.

Este concierto gratuito marcará la apertura del mercadillo navideño, que aunará música, gastronomía, artesanía y actividades infantiles.

Asiduo a la isla

Leoni Torres es un cantante, compositor y productor musical cubano referente de la música latina.

Fue miembro de la mítica orquesta La Charanga Habanera y, desde 2007 actúa en solitario. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Rosario Flores, Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa o Beatriz Luengo.

Éxitos

'Es tu mirada', 'Me quedo contigo', 'Veneno' o 'Idilio' son algunos de los éxitos del cubano que no dejan de sonar en las pistas de baile y que ya se han podido escuchar en vivo en Tenerife en varias ocasiones. La última de ellas, el pasado mes de julio en el marco del Tenerife Cook Music Fest.