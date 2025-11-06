Cortes de tráfico en Santa Cruz por el rally de vehículos deportivos clásicos

Este domingo, 9 de noviembre, se producirán cortes de tráfico y se prohibirá el estacionamiento en varios puntos de Santa Cruz, debido a la celebración de la XXIV Clásica de Tenerife 2025, el rally anual internacional de vehículos deportivos clásicos. En concreto, durante dicho día, en la capital, se desarrollará el circuito urbano, reviviendo el denominado Gran Premio de la década de los años 60, según indica el Ayuntamiento. Las calles afectadas son la avenida de Madrid, Benito Pérez Armas y Reyes Católicos.

El cierre de estas calles se producirá desde las 12:00 horas del domingo. La prueba deportiva partirá desde la avenida de Madrid, ascenderá por la avenida Benito Pérez Armas hasta la confluencia con Simón Bolívar, y seguirá, ya en sendio descendente, por Benito Pérez Armas, "retomando la conexión por la avenida La Asunción y Reyes Católicos hasta la glorieta de la República Dominicana, y de nuevo hasta la calle Unamuno y avenida Madrid".

La prueba consta de tres vueltas al circuito de los mismos vehículos y, según los organizadores, las salidas serán cada diez minutos. Su finalización está prevista sobre las 14:00 horas y, si no hay otros condicionantes de seguridad, sobre las 15:00 horas la Policía Local santacrucera podrá reabrir el tráfico en las zonas afectadas por esta competición. El Ayuntamiento de Santa Cruz recuerda que se trata de una prueba automovilística de regularidad y navegación de vehículos clásicos e históricos con una antigüedad superior a 50 años.

Estacionamiento

Respecto a las limitaciones de estacionamiento, éstas se concentrarán, desde las 00:00 horas del domingo, en un tramo de la avenida Benito Pérez Armas, entre las calles Simón Bolívar y Pío Baroja; también en la avenida Madrid entre Benito Pérez Armas, calle Unamuno y hasta avenida Bélgica. Asimismo, en la calle Doctor José Naveiras se prohibirá aparcar en un tramo de 15 metros desde las 13:00 horas del viernes, día 7 de noviembre, hasta el día 9, domingo, a las 19:00 horas.

Prueba

Este viernes, 7 de noviembre, se realizará una etapa de la prueba, en cuyo desarrollo colaborará la Policía Local, saliendo desde el parque García Sanabria, Ramblas de Santa Cruz y en dirección hacia San Andrés por la (TF-11). Se continuará por la (TF-12), dirección Taganana-El Bailadero, y por el municipio de La Laguna. El regreso al García Sanabria está previsto a las 21:00 horas. El día 8 de noviembre, la siguiente etapa partirá también desde el parque García Sanabria, pasando por Ramblas de Santa Cruz, avenida de Anaga, avenida Marítima, y avenida Constitución hacia la avenida penetración (TF-4) en dirección sur.

Guaguas

También se verán afectadas, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, las líneas de guaguas 014, 026, 228, 232, 903, 906, 908, 911, 920, 921, 936 y 937, por lo que quedarán sin servicio las paradas del Centro de Salud, avenida de Madrid, avenida Bélgica, calle San Sebastián, Jesús y María, Plaza de Toros, República Dominicana, Rambla Reyes Católicos, Piscina Municipal, Parque de Bomberos, calle Fragata Danmark, parque La Granja, Benito Pérez Armas, Valle Inclán, El Chapatal, Tres de Mayo, plaza de La Paz y José Hernández Afonso.