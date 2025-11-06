Arranca la obra para evitar cortes de agua y exceso de flúor en el Suroeste de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con Sacyr, socio mayoritario de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas), ha iniciado esta semana, en la zona de Santa María del Mar, la construcción de una estación de bombeo para garantizar el suministro de agua desalada a todo el Distrito Suroeste. Con esta compleja obra, cuya ejecución se prolongará durante casi dos años y que supondrá una inversión de más de 2,7 millones de euros, el Consistorio chicharrero quiere poner fin a los cortes de agua en esta zona del municipio y a los problemas por exceso de flúor.

Esta nueva estación de bombeo de agua potable conectará los depósitos de Santa María del Mar y Barranco Grande, lo que permitirá, según destacó el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante una visita a la zona, el suministro de agua desalada a unos 50.000 vecinos del Distrito Suroeste. El regidor prevé que la ejecución de este «importante» y «necesario» proyecto finalice en junio de 2027.

Datos

En concreto, la estación de bombeo se ubicará junto al depósito de Santa María del Mar, en el parque La Estrella (Los Alisios), y bombeará el agua hasta el depósito de Barranco Grande, situado en la avenida de Las Hespérides con calle La Morena (El Sobradillo). El depósito superará una diferencia de cota de 140 metros y tendrá una capacidad de bombeo de 10.000 metros cúbicos diarios, mediante una canalización de 2.200 metros de tubería de fundición dúctil de 300 milímetros de diámetro.

Tráfico

La ejecución del proyecto se desarrollará en un total de seis fases, que afectarán de forma progresiva a distintos tramos de la avenida de Las Hespérides y calles adyacentes. El alcalde señaló que el Ayuntamiento chicharrero garantiza la mínima afección al tráfico y a los residentes durante las obras.

José Manuel Bermúdez resalta que, tras la construcción de esta nueva estación de bombeo, se podrá abastecer con agua desalada al 100% de la población del Distrito Suroeste. «Se trata de una gran noticia teniendo en cuenta la situación de emergencia hídrica que atraviesa la Isla. Con este proyecto, cerca de 50.000 residentes de Santa Cruz de Tenerife se verán beneficiados con una fuente segura y sostenible de agua potable», agregó el regidor de la capital.

Incendio

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explicó que este proyecto, que consiste en la ejecución de una estación de bombeo en Santa María del Mar, da continuidad a la solución provisional implementada en el año 2023 para el Distrito Suroeste, tras el incendio que se produjo en el Norte de la Isla. Éste afectó a los canales de Aguamansa, Arafo y El Portezuelo, por lo que se produjeron cortes y restricciones de agua en dicha zona de la capital. «Ahora pasamos de una medida temporal a una infraestructura definitiva y eficiente», apuntó Tarife.

Precisamente, apuntó el concejal de Servicios Públicos, esta nueva infraestructura permitirá aliviar la presión sobre los canales tradicionales de Aguamansa, Arafo y El Portezuelo, «contribuyendo así a la mejora del abastecimiento de agua potable en toda la Isla».

Ahorro energético

El concejal responsable de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio, así como del Distrito Suroeste, el nacionalista Javier Rivero, destacó que la obra de la estación de bombeo incorpora medidas de eficiencia y ahorro energético, como, por ejemplo, variadores de frecuencia y de producción de energía mediante placas fotovoltaicas, que «permitirán reducir el consumo eléctrico y la huella ambiental de la instalación».

Sin sobrecoste

Javier Rivero también aprovechó para aclarar que esta actuación «no supondrá ningún sobrecoste para los vecinos del municipio chicharrero». El concejal responsable del Distrito Suroeste resaltó que la nueva estación de bombeo en Santa María del Mar garantizará el acceso a agua desalada «de calidad» y eliminará riesgos de cortes o problemas de flúor.

Flúor

Con respecto a esto último, el edil nacionalista recordó que, en octubre del año pasado, Salud Pública del Gobierno de Canarias tuvo que restringir el uso del agua del grifo por parte de menores de ocho años en los barrios de La Gallega, Llano del Moro y El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife. Las analíticas realizadas por Emmasa habían detectado un alto contenido en flúor en el agua que llegaba desde el Norte de la Isla. Antes, en agosto de 2023, también se produjeron cortes y restricciones de agua en el municipio chicharrero, debido a la rotura, con motivo del incendio que asoló el Norte de la Isla, del canal de Aguamansa. n