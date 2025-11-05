EL DÍA sortea entradas dobles para la gran fiesta Love the 90’s en Tenerife

El fenómeno musical que conquista al público de toda Europa llega a Tenerife, y tú puedes vivirlo en primera persona. EL DÍA sortea 2 entradas dobles entre sus lectores registrados para asistir a la esperada fiesta Love the 90’s Tenerife, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife.

El espectáculo, presentado por Fernandisco, promete una noche inolvidable con un cartel repleto de estrellas internacionales del eurodance y el pop de los años 90: Jenny de Ace of Base, Ultra Naté, DJ Sash!, La Bouche, Crystal Waters, El Símbolo, Whigfield, OBK, Chimo Bayo, Jumper Brothers, Ku Minerva, DJ Sylvan y Sensity World, entre otros.

Con una puesta en escena espectacular, pantallas gigantes, efectos visuales y la mejor música de la época, Love the 90’s convierte cada edición en una auténtica máquina del tiempo hacía una década mágica, donde la diversión y la nostalgia se unen para hacerte bailar sin parar.

Cuándo y dónde:

📅 Fecha: 8 de noviembre

📍 Lugar: Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy fácil:

✅ Si ya eres lector registrado: Accede al formulario e inicia sesión con tu cuenta.

✅ Si aún no tienes cuenta: Regístrate gratis en EL DÍA y disfruta de ventajas exclusivas como sorteos, contenidos premium y promociones especiales.

✅ Rellena el formulario con tus datos y entrarás automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Y listo! Solo queda cruzar los dedos y esperar ser uno de los afortunados ganadores. ☘

📢 Anuncio de ganadores

El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 7 de noviembre, y ese mismo día se contactará con los ganadores.

Asegúrate de que tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén actualizados en la sección ''Mi cuenta" en tu perfil de usuario registrado. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte de forma gratuita en www.eldia.es.

Una experiencia única

No te pierdas la oportunidad de vivir en directo el mayor espectáculo nostálgico de Europa, corear los himnos que marcaron los años 90 y compartir una noche de pura energía junto a miles de personas en el corazón de Santa Cruz.

👉 Participa ya en el sorteo de EL DÍA y consigue tus entradas para Love the 90’s Tenerife, el evento donde los recuerdos y la música se convierten en una fiesta inolvidable.

¡Buena suerte y prepárate para volver a los 90! 💿🎶💫