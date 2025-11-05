Una segunda oportunidad para salvar el Cine Baudet: el Cabildo de Tenerife vuelve a licitar su recuperación

El Cabildo de Tenerife se niega a tirar la toalla con respecto a la recuperación del histórico Teatro-Cine Baudet, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que fue, durante años, el mayor cine de Canarias. El Consejo de Gobierno de la Corporación insular aprobó este miércoles, 5 de noviembre, volver a licitar, por más de 1,8 millones de euros, las obras de consolidación del edificio, situado en la avenida Islas Canarias, cuyo interior se encuentra, prácticamente, en estado de ruina.

El primer concurso público para adjudicar este contrato, convocado en abril, fue declarado desierto porque no se presentó ninguna empresa. Por lo tanto, y según informa el Cabildo, la ejecución del proyecto para recuperar este inmueble se saca a licitación por segunda vez. El citado proyecto contempla intervenciones urgentes para frenar el deterioro del edificio y preservar su valor arquitectónico y cultural, según indicó el consejero de Patrimonio y Cultura, José Carlos Acha.

Actuaciones

Éste explica que la nueva licitación mejora las condiciones de acceso de las empresas, por lo que el Cabildo confía en que esta vez el procedimiento no quede desierto. La entidad que resulte adjudicataria deberá realizar los trabajos en un plazo de doce meses. Éstos consistirán, fundamentalmente, en la rehabilitación estructural e impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, restauración de fachada y protección de cerchas, y documentación de elementos originales

Usos

"El Cabildo de Tenerife una política cultural que cuida, preserva y proyecta el patrimonio público. La recuperación del Teatro Baudet es una acción estratégica que pone en valor un espacio simbólico del centro de Santa Cruz de Tenerife, respondiendo al mismo tiempo a criterios de conservación, accesibilidad y uso público", manifestó Acha. En concreto, y según informa el consejero, intención de la Corporación insular es recuperar este inmueble para dedicarlo a la cultura "en todos los aspectos", convirtiéndolo en un espacio polivalente.

Interior del Cine Baudet. / El Día

Historia

La construcción del Teatro -Cine Baudet, diseñado por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado, se inició en 1935 por encargo de la familia Baudet y fue inaugurado en 1944. Se trata de una construcción de puro estilo racionalista con geometrías marcadas y libre de ornamentos en su fachada. "Es un icono de la época de los grande cines que se ha preservado hasta nuestros días. En la construcción de su anfiteatro se utilizaron los mismos materiales de vigas remachadas que en la Torre Eiffel y, a lo largo de su historia, como edificio, ha tenido varios usos", resaltó el consejero insular.

En 1985, y tras más de 43.000 funciones, este negocio familiar dedicado al cine y al teatro se vio obligado, debido a las pérdidas acumuladas, a cerrar sus puertas. En el año 1999, el Cabildo compró el inmueble por un importe de más de 1,2 millones de euros. En él abrió la denominada Librería del Cabildo, que estaba situada en uno de los extremos de la fachada del antiguo cine y que cerró en febrero del año 2020. Desde entonces, el único público que visita el Baudet está formado por las palomas que moran en la cubierta del cuerpo del teatro.

José Carlos Acha señaló que el tiempo y las inclemencias meteorológicas han ido deteriorando sus instalaciones, "hasta tal punto que ya en el mandato pasado era necesario abordar un proyecto de restauración de sus cubiertas y pilares para evitar su progresiva destrucción".