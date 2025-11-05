Santa Cruz, indignada: el edil de Sanidad exige al Gobierno canario el mismo trato que da a Las Palmas en materia de sinhogarismo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está indignado. El concejal de Sanidad y Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, exige al Gobierno de Canarias el mismo trato para la capital chicharrera que se le da a la grancanaria en materia de sinhogarismo. El también primer teniente de alcalde exige que también se ponga en marcha en Santa Cruz, y lo antes posible, el proyecto Mejora, que el Ejecutivo canario llevará a cabo en Las Palmas de Gran Canaria y que consiste, a través de un dispositivo móvil, en la atención en la calle a las personas sin hogar con adicciones y problemas mentales. Esta iniciativa fue presentada este martes, 4 de noviembre, en la capital grancanaria por parte de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Carlos Tarife recuerda que, hace unos meses, planteó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la puesta en marcha en el municipio chicharrero de un "plan de choque" para atender a los sintecho en Santa Cruz con problemas mentales y adicciones, ante el "elevado" número de incidentes que se están produciendo en la ciudad, principalmente, en la zona centro. El concejal presentó la propuesta que un grupo de especialistas hizo llegar al Ayuntamiento chicharrero, que consistiría, precisamente, en un servicio móvil que recorrería las calles, con una furgnoneta, para atender in situ a las personas sin hogar con patologías mentales y/o problemas con las drogas o el alcohol.

El concejal de Sanidad señala que un proyecto similar se ha presentado ahora, por parte de la Comunidad Autónoma, en Las Palmas de Gran Canaria, "lo que nos parece estupendo y una gran idea", pero, añade el edil, "los vecinos de Santa Cruz de Tenerife se merecen las mismas gestiones e inversión que los de la capital grancanaria". En este sentido, Carlos Tarife insta a la Consejería de Sanidad a atender la propuesta que en su momento planteó el Consistorio chicharrero, para poner solución a una problemática que está llevando a límite los recursos de la capital tinerfeña.

"Hemos repetido en varias ocasiones que la situación que está viviendo Santa Cruz de Tenerife es insostenible. Hemos pedido ayuda en varias ocasiones y exigido al resto de administraciones que hagan su trabajo en materia de sinhogarismo, sin recibir respuesta alguna", manifiesta el edil. Tarife espera que a principios del próximo año el Gobierno de Canarias ponga en marcha en Santa Cruz el proyecto que ha anunciado para Las Palmas de Gran Canaria.

Proyecto Mejora

Éste se llevará a cabo en la capital gran canaria a través de la entidad colaboradora Fundación Canaria Yrichen. La Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS) señaló el martes, durante la presentación del proyecto, que dicha iniciativa se inicia en Las Palmas de Gran Canaria para atender a 171 personas sin hogar. También indicó que la intención del SCS es extenderlo a otros municipios de las islas para dar respuesta a las necesidades del resto de localidades.

Este recurso especializado estará integrado en la red de Atención a las Adicciones y constituido por un equipo multidisciplinar, que ofrecerá atención comunitaria a personas con diagnóstico de trastorno por usos de sustancias, "cuya sintomatología genera importantes dificultades funcionales y que están desvinculados (o en riesgo de desvinculación) de los dispositivos tradicionales de la red de Adicciones".

"El dispositivo, formado por un equipo multiprofesional, atenderá a la población del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, prestando servicios de manera continuada, adaptando la jornada laboral y bajo la supervisión y directrices de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones".

Diagnóstico

Según el diagnóstico que presentó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a mediados de octubre, en lo que va de año, los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz han atendido a 732 personas sin hogar, de las que 222 presentan patologías mentales, 174 con un diagnóstico ya confirmado y 48 con indicios de que tengan algún trastorno mental. Esto supone más del 30% de los sintecho que se encuentran en las calles de la ciudad, "los cuales no están recibiendo una atención específica por parte del Servicio Canario de Salud", según lo manifestó en su momento el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.