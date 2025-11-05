Santa Cruz de Tenerife enciende su Navidad el 20 de noviembre con el doble de luces, 4,5 millones

Santa Cruz de Tenerife encenderá su alumbrado navideño el jueves 20 de noviembre. Este año, y según lo anuncia el Ayuntamiento, la Navidad de la capital contará con 4,5 millones de luces (bombillas LED), lo que supone más del doble de las que se instalaron en 2024. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, destacan que el Consistorio ha reforzado la iluminación en los cinco distritos y ha incorporado luces en nuevos espacios, así como elementos ornamentales de gran formato. Entre éstos se encuentran el gran árbol navideño que se está instalando en el lago de la plaza de España, que finalmente medirá 25 metros. "La zona del lago será totalmente transitable para que los ciudadanos se puedan acercar".

La instalación del alumbrado navideño ha supuesto este año una inversión municipal en torno a los 900.000 euros, similar a la de la edición pasada. Abarca más de 400 ubicaciones en toda la capital y está compuesta por 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo, según los datos facilitados por el área de Servicios Públicos.

Refuerzos

Ésta destaca los refuerzos realizados en vías de acceso clave en Santa Cruz, como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, Príncipes de España, avenida de Anaga, y entorno del Cuartel San Carlos y la plaza San Telmo. Asimismo, y según el Consistorio, se ha ampliado la iluminación en calles comerciales como Rambla Pulido, El Pilar y Villalba Hervás. Además, este año se iluminarán la calle Álvarez de Lugo y las avenidas Islas Canarias y Ángel Romero.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que el alumbrado de Navidad forma parte de la identidad de Santa Cruz en estas fechas y "contribuye a que la ciudad sea un punto de encuentro, convivencia y dinamización económica". "Este año hemos reforzado especialmente los barrios y las zonas de acceso a la ciudad, para que la Navidad se viva en todo el municipio", asegura.

Montaje del árbol de Navidad en el lago de la plaza de España. / Andrés Guitiérrez

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, señala que toda la instalación utiliza tecnología LED de alta eficiencia, "lo que permite mejorar la extensión y calidad de la iluminación sin aumentar el consumo energético". Recuerda que se ha trabajado desde el mes de julio, "para lograr una Navidad más sostenible, accesible y homogénea en todos los distritos". Éste aprovecha para indicar que en la plaza del Príncipe se ha actuado mediante la instalación de soportes específicos "para evitar colocar adornos sobre árboles centenarios".

Comenta que, como novedad este año, y además del pino navideño de 25 metros de altura en el conocido como lago de la Plaza de España, también se ha instalado una bola microlámpara de 10x10 metros en la Plaza del Patriotismo, "además de otras figuras distribuidas en plazas y espacios emblemáticos de la capital".

Distritos

En el Distrito Ofra-Costa Sur se colocarán 391 motivos luminosos, 4.800 metros de guirnaldas y 3 elementos de suelo. Salud–La Salle contará esta Navidad con 290 motivos luminosos, 28.000 metros de guirnaldas y 8 elementos de suelo. Y en el distrito Centro-Ifara habrá 103 arcos transversales, 895 motivos luminosos, 56.400 metros de guirnaldas y 46 elementos de suelo.

En el Distrito Anaga se están instalando 6 arcos transversales, 228 motivos luminosos y 15 elementos de suelo distribuidos en sus núcleos poblacionales y espacios de mayor tránsito. En el Distrito Suroeste se trabaja en la instalación de 335 motivos luminosos y 3 elementos de suelo, "distribuidos en los principales ejes viarios y espacios comunitarios del distrito".