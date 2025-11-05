Vuelve el mercado navideño de Santa Cruz de Tenerife

La Navidad está cada vez más cerca y ya somos muchos los que estamos buscando adornos o pensando en las cenas de empresas. Los planes a partir de ahora son claros: reunirse con familiares, amigos o compañeros de trabajo para festejar. Y qué mejor que hacerlo en un auténtico mercadillo navideño.

Si esta es tu idea, estás de suerte, ya que Santa Cruz de Tenerife volverá a acoger el Gastro Navidad Market Fest, un evento que se consolida año tras año y que aúna gastronomía, cultura, tradiciones y actividades infantiles. En definitiva, un plan en el que toda la familia encuentra su hueco y que estará abierto desde el 13 de diciembre.

Así, a partir de ese día, la Plaza de España de la capital chicharrera volverá a llenarse de sabores, música y, sobre todo, la magia de la Navidad.

25 días de espíritu navideño

El mercadillo estará abierto entre el 13 de diciembre y el 6 de enero, por lo que, durante 25 días, tinerfeños y turistas podrán disfrutan de una variada agenda que incluye conciertos en vivo, actividades infantiles, atracciones mecánicas, talleres gastronómicos y mercadillo de artesanía. Además, podrán degustar una rica gastronomía de kilómetro cero.

"Durante 25 días, podrás descubrir sabores locales, artistas en vivo y actividades para toda la familia, todo envuelto en el auténtico espíritu navideño", se puede leer en las redes sociales del mercadillo.

Zona gastronómica del mercadillo, en una edición anterior. / Gastro Navidad Market Fest

Gastro Navidad Market Fest contará, como cada año, con acceso gratuito.