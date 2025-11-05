Vuelve el mercado navideño de Santa Cruz de Tenerife
Durante 25 días, habrá actividades para toda la familia en la capital
La Navidad está cada vez más cerca y ya somos muchos los que estamos buscando adornos o pensando en las cenas de empresas. Los planes a partir de ahora son claros: reunirse con familiares, amigos o compañeros de trabajo para festejar. Y qué mejor que hacerlo en un auténtico mercadillo navideño.
Si esta es tu idea, estás de suerte, ya que Santa Cruz de Tenerife volverá a acoger el Gastro Navidad Market Fest, un evento que se consolida año tras año y que aúna gastronomía, cultura, tradiciones y actividades infantiles. En definitiva, un plan en el que toda la familia encuentra su hueco y que estará abierto desde el 13 de diciembre.
Así, a partir de ese día, la Plaza de España de la capital chicharrera volverá a llenarse de sabores, música y, sobre todo, la magia de la Navidad.
25 días de espíritu navideño
El mercadillo estará abierto entre el 13 de diciembre y el 6 de enero, por lo que, durante 25 días, tinerfeños y turistas podrán disfrutan de una variada agenda que incluye conciertos en vivo, actividades infantiles, atracciones mecánicas, talleres gastronómicos y mercadillo de artesanía. Además, podrán degustar una rica gastronomía de kilómetro cero.
"Durante 25 días, podrás descubrir sabores locales, artistas en vivo y actividades para toda la familia, todo envuelto en el auténtico espíritu navideño", se puede leer en las redes sociales del mercadillo.
Gastro Navidad Market Fest contará, como cada año, con acceso gratuito.
