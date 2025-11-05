Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposaldo 2025: estas son todas las ofertas de las que podrás disfrutar en Santa Cruz de Tenerife

La 28ª edición se celebra del 5 al 9 de noviembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife

Exposaldo en Tenerife

Exposaldo en Tenerife / Andrés Gutiérrez Taberne. ELD

Helena Ros

Helena Ros

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se convertirá del 5 al 9 de noviembre en el epicentro del comercio canario con una nueva edición de Exposaldo 2025, un evento dedicado a liquidar, rematar y saldar productos.

La 28ª edición de la feria mantiene su formato tradicional, con una amplia variedad y una gran selección de marcas y expositores. Esta nueva edición de Exposaldo pretende favorecer la reducción de stocks de los comercios canarios y facilitar así el inicio de la campaña con espacio en sus almacenes y una inyección de liquidez adicional de cara a diciembre.

Ofertas inigualables

Durante cinco días, Exposaldo ofrecerá los mejores productos a precios inmejorables. Se podrá encontrar textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motos y vehículos de ocasión.

Participan más de 120 empresas y se instalarán 180 stands, repartidos en 10.000 m2 más 2.000 m² del MVO. Además, se podrá disfrutar de descuentos y promociones únicas en productos exclusivos.

Comercio local

El evento está organizado por la Institución Ferial de Tenerife (IFTSA) y el Cabildo de Tenerife, con el patrocinio de Cajasiete. Con el objetivo de fomentar el consumo local y fortalecer el tejido empresarial canario.

Sus competitivos precios y su compromiso con el sector convierten a Exposaldo en un pilar fundamental del comercio en Canarias.

Exposaldo 2025 en el Recinto Ferial de Tenerife

Exposaldo 2025 en el Recinto Ferial de Tenerife / Instagram

Horario y precio de entrada

El horario de apertura será de 11:00 a 21:00 horas, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de todas las ofertas durante todo el día. Además, la entrada será de 1 euro, algo que reafirma la accesibilidad y popularidad del evento

