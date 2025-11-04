Usos para el carril bici de Santa Cruz desmantelado: plazas para carga y descarga, patinetes y motos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya cuenta con un "borrador de propuesta" sobre los usos que estarán permitidos en el carril bici desmantelado en el centro de la ciudad, en concreto, en las calles donde éste ha sido retirado, Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás. La intención del Consistorio es crear en dichos carriles más plazas de aparcamiento para la actividad de carga y descarga, para personas con movilidad reducida (PMR), y para motos y patinetes. Asimismo, se habilitarán paradas para taxis y guaguas. Este borrador ha sido presentado a la Asociación de Empresarios Zona Centro y a Fauca (Federación de Áreas Urbanas), entidades que han mostrado su apoyo a esta propuesta, según lo asegura el Ayuntamiento.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explicó que estas modificaciones se llevarán a cabo entre la campaña de Navidad y Reyes y los Carnavales". "No podemos esperar eternamente y mantener el centro de la ciudad con una señalización y elementos que no son utilizados. Por ello, procederemos a la retirada de los elementos separadores en las calles Méndez Núñez, Villalba Hervás y El Pilar, con la finalidad de que sean utilizados estos espacios para dotar a esta zona del centro de la ciudad de más zonas para carga y descarga, de más plazas PMR, de paradas para taxis y guaguas, y de aparcamientos para motos y patinetes", manifestó el regidor.

Aparcamientos

Asimismo, éste destaco que la calle de El Pilar recuperará los dos carriles entre San Clemente y Méndez Núñez. Precisamente, en Méndez Núñez, se incrementará el espacio para carga y descarga. En este sentido, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), recuerda que el horario de dicha actividad es de 8:00 a 18:00 horas, de manera que, a partir de las 18:00 y hasta las 08:00 horas, será un espacio libre de aparcamiento para los vecinos.

"Esta propuesta presentada a los comerciantes incluye también un mayor número de plazas de estacionamiento para motos, porque se ha detectado que hay un aumento del parque móvil de motocicleta muy importante en la ciudad. Asimismo, se aumentan espacios para personas de movilidad reducida (PMR) y los estacionamientos de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes. Además, se reservan plazas para los hoteles de la zona y las farmacias", informa Alonso.

Al final de la reunión, en la que también participaron el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, y la edil del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, de CC, el alcalde agradeció a los comerciantes de las asociaciones Fauca y Zona Centro presentes en el encuentro la "buena voluntad" y "disposición que siempre demuestran".

Recurso

Tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la paralización cautelar de las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad, José Manuel Bermúdez anunció el 4 de octubre el desmantelamiento del carril bici en varias calles de la ciudad, porque así lo habían solicitado los comercios de la zona centro y porque son las vías en las que más problemas de tráfico se están generando.

Los nuevos usos se aplicarán mientras se espera a que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre el recurso que también presentó el Ayuntamiento contra la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, momento en el que se sabrá si la Red Ciclable se puede poner en marcha o se tiene que retirar definitivamente. La denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén el 24 de marzo del año pasado.

Tras la anulación de la Ordenanza de Tráfico, que regula los carriles bicis en Santa Cruz, la citada asociación vecinal, a través de su abogado, Felipe Campos, solicitó al TSJC la ejecución provisional de dicha sentencia, reclamando, como medida cautelar, que se suspendieran las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad, que ya estaban a punto de finalizarse.