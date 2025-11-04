Así quiere Surcar Airlines convertir a Santa Cruz de Tenerife en la capital española de los hidroaviones turísticos

Santa Cruz de Tenerife tendrá un servicio turístico de hidroaviones. Así lo asegura Surcar Airlines, la empresa promotora del proyecto con el que se pretende instalar un hidroaeródromo en el Puerto chicharrero, el cual lleva tramitándose desde hace más de tres años. Aunque la compañía ha tenido que acudir a la Justicia por "cuestiones formales sobre competencia administrativa" en la tramitación de esta iniciativa, ésta asevera que no se va a detener hasta conseguir convertirla en realidad.

Fuentes de la empresa resaltan que la puesta en marcha de este proyecto convertirá a Santa Cruz de Tenerife en la primera ciudad española con este tipo de servicio, reforzando su marca y su posicionamiento como destino turístico de calidad.

"Esta iniciativa representa una oportunidad única para Canarias. Supone abrir un nuevo capítulo que empieza en Tenerife para mejorar la oferta turística de las islas, con una experiencia que combina innovación, sostenibilidad y atractivo internacional", se señala desde Surcar Airlines. Ésta destaca que los hidroaviones son un icono en destinos líderes como Vancouver, Maldivas, Copenhague o Sidney.

Apoyo

Informa de que el proyecto tiene el apoyo del sector hotelero Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife) y la aceptación de los operadores de transporte establecidos, "al tratarse de una actividad turística complementaria y no de un servicio de transporte interinsular".

Componente europeo

"Además, el proyecto tiene un claro componente europeo: es una iniciativa binacional entre capital canario y danés, que introduce en España una actividad ya consolidada en otro estado miembro. Para la Comisión Europea, este tipo de cooperación ejemplifica el espíritu del Mercado Único Europeo, donde empresas de distintos países se unen para crear nuevas oportunidades económicas y fortalecer la integración", manifiesta Surcar Airlines.

Asimismo, añade la empresa, esta propuesta también impulsa la innovación, "pues Surcar Airlines colabora con empresas líderes como Amapire y ZeroAvia en el desarrollo de motores híbridos y eléctricos, y "generará empleo cualificado y de alto valor añadido, ofreciendo a pilotos y técnicos aeronáuticos de las islas una alternativa profesional innovadora y muy bien remunerada".

Tramitación

Sin embargo, la tramitación de los permisos para poder ofrecer un servicio de hidroaviones turísticos en Santa Cruz de Tenerife no está siendo fácil. A principios de año, la Dirección General de Evaluación Ambiental del Gobierno central dio por finalizado el proceso, lo que ha dejado al expediente del hidroaeródromo en el Puerto chicharrero sin autorización ambiental favorable. Surcar Airlines presentó un recurso y la Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para resolver el fondo de este asunto. El caso se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Surcar Airlines asegura que la resolución de la Audiencia Nacional no afecta al proyecto, que "continúa su curso". Explica que la resolución responde a una cuestión formal sobre la competencia administrativa. "La empresa mantiene su compromiso de seguir avanzando en la obtención de las autorizaciones para la puesta en marcha del hidroaeródromo en Santa Cruz de Tenerife".

En este sentido, la promotora del proyecto apunta que se trata de un proceso "completamente nuevo en España". "Estamos recorriendo un camino administrativo que no se había hecho nunca antes, y eso implica aprender y avanzar paso a paso administración y administrado". Surcar Airlines insiste en que tiene muy claro que no se detendrá hasta conseguir convertir este proyecto en realidad. "No hay nada más poderoso que la resiliencia humana cuando se combina con una buena idea y la convicción de que merece la pena", sentencia.

Datos

Este proyecto tiene como objetivo la explotación de vuelos turísticos en Santa Cruz de Tenerife usando hidroaviones. Para ello, se prevé habilitar un hidroaeródromo en el Puerto chicharrero, junto a la antigua estación del Jet Foil. Entre las instalaciones que lo formarían se encuentran oficinas para la recepción de pasajeros, una pasarela de acceso y pantanales para el atraque del hidroavión con su correspondiente lámina de agua. En concreto, se propone ocupar una superficie de 1.340 metros cuadrados en tierra y 1.143 metros cuadrados de lámina de agua.

Este proyecto en concreto estaría destinado solo a vuelos turísticos, diurnos, con un horario comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, donde el pasajero embarca y desembarca en el mismo puerto, aunque no se descarta que en un futuro se pueda solicitar autorización para realizar vuelos de transporte de pasajeros.

El servicio empezaría a prestarse con un solo avión y cinco vuelos diarios. A medio plazo, se incorporaría otro avión más y se llegaría a los diez vuelos diarios, lo que supone 20 operaciones al día (despegues y amarajes). Por lo tanto, se alcanzarían los 7.300 vuelos al año.

La aeronave de referencia es la DHC-6 Twin Otter, que tiene 15,77 metros de longitud y 19,81 metros de envergadura, y una capacidad máxima de 19 pasajeros y dos tripulantes, aunque la configuración que ser usará en Tenerife es de 16 pasajeros.

La empresa explica que este tipo de aeronave está operando desde 1.968 y se sigue produciendo. "Hay más de 800 aviones construidos y unos 500 operando actualmente en más de 30 países del mundo. El Twin Otter se fabrica con ruedas y se adapta para la operación en nieve o agua".