Santa Cruz reforzará la presencia de la Policía Local en las calles para evitar "problemas de convivencia" con las personas sin hogar

En una reunión con el sector comercial y de la restauración para abordar la situación del sinhogarismo en la capital, el Ayuntamiento se comprometió a incrementar la presencia de la Policía Local en las calles de la ciudad. Los empresarios mostraron su preocupación por los «problemas de convivencia ciudadana que se registran en determinadas zonas del centro y en otros distritos del municipio». Al respecto, el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife aseguró que se mejorarán los canales de información y coordinación con los negocios para «garantizar una actuación eficaz y respetuosa con todos los ciudadanos».

Esta reunión, a la que asistieron medio centenar de empresarios y profesionales de los citados sectores, se enmarca en la ronda de contactos iniciada por el Consistorio chicharrero con distintos colectivos implicados en el sinhogarismo, que «ha incluido encuentros previos con el personal técnico municipal, entidades del Tercer Sector y responsables del Gobierno de Canarias». «También nos reuniremos con la Diputada del Común, Cabildo de Tenerife, Fiscalía y Policía Local», anunció el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El regidor subrayó que Santa Cruz es el municipio de toda Canarias que más recursos destina a la atención de las personas sin hogar, más de cuatro millones anuales, «pero necesitamos que el resto de administraciones asuman también su parte de responsabilidad». «La ciudad no puede continuar soportando sola un fenómeno que es insular y autonómico».

En ese sentido, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento de Santa Cruz seguirá actuando con «firmeza» y «humanidad», pero también con «exigencia». «Acudiremos a las instancias que sea necesario, incluso al Diputado del Común, para que se cumpla la Ley de Servicios Sociales y la de Dependencia, y se garantice una respuesta coordinada y justa del resto de administraciones».