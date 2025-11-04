Santa Cruz quiere convertir la estación del Jet Foil en un mercado gastronómico

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere convertir la antigua estación del Jet Foil, situada en la avenida de Anaga, en un mercado gastronómico, similar al de San Miguel, en Madrid. El primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, plantea a la Autoridad Portuaria la posible cesión a la ciudad de este inmueble, para que se transforme en un espacio de ocio y de esparcimiento.

Eso sí, aclara Carlos Tarife, teniendo en cuenta que, en la actualidad, este edificio portuario está ocupado por los estibadores, se tendría que buscar un lugar adecuado para ellos. En ese sentido, el primer teniente de alcalde insta al Gobierno de Canarias a ceder el antiguo Balneario a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, para que sea ésta la que lo rehabilite y lo ponga en uso.

Balneario

«Esta construcción abandonada desde hace más de 30 años, ubicada en la autovía de San Andrés, ya no puede convertirse en un centro sociosanitario, uso que le iba a dar su propietario, el Ejecutivo canario. Un informe de Puertos de Tenerife ha establecido que dicha actividad sería incompatible con la que se desarrolla en el entorno, principalmente, portuaria. Por lo tanto, lo más lógico es que el Balneario se entregue a la Autoridad Portuaria, que podría rehabilitarlo y convertirlo en sede definitiva de los estibadores», indica el concejal Carlos Tarife.

Estación del Jet Foil

Agrega que éstos se encuentran actualmente en la antigua estación del Jet Foil, un inmueble que el Ayuntamiento quiere recuperar para la ciudad, por su ubicación privilegiada, en la avenida de Anaga, junto al mar y de fácil acceso. También ocupa estas instalaciones el centro portuario de empleo. «Nuestra intención es que Puertos de Tenerife ceda la antigua estación del Jet Foil a Santa Cruz, para convertirla en un mercado gastronómico, de restauración, con actividades diurnas, para no molestar a los vecinos durante la noche. La idea es que sea algo similar al mercado de San Miguel, situado en la capital de España», manifiesta el también edil de Planificación Estratégica y Servicios Públicos.

Carlos Tarife apuesta por recuperar este edificio para la ciudad, que en su día albergó hasta una discoteca

Usos

Para el primer teniente de alcalde, este sería un lugar ideal para el desarrollo de actividades relacionadas con la restauración y la gastronomía. La antigua estación del Jet Foil se convertiría en una zona de ocio y esparcimiento, «en un atractivo más para nuestra ciudad», resalta Carlos Tarife. «No se sostiene que este lugar privilegiado, que goza de las mejores imágenes de la costa y del Puerto desde el centro de la ciudad, no esté en manos del Ayuntamiento para darle un uso ciudadano», agrega.

El concejal del PP indica que este inmueble es un edificio simbólico para Santa Cruz de Tenerife, en el que se han desarrollado diferentes acciones a lo largo de su historia. Incluso, albergó, en su terraza, una discoteca, convirtiéndose, hace unos 25 años, en uno de los lugares de moda del ocio nocturno de la capital chicharrera.

El edil insta al Gobierno canario a ceder al Puerto el antiguo Balneario para que lo ocupen los estibadores

Historia

La antigua estación marítima del Jet Foil, ubicada en el Muelle Norte del Puerto de Santa Cruz, en la avenida de Anaga, fue diseñada en 1986 por los arquitectos Corona, Amaral y Senning. El Jet Foil operó en Canarias durante más de 20 años, revolucionando el transporte entre islas gracias a su alta velocidad. El servicio de este tipo de embarcación finalizó en 2005. Este inmueble es reconocido por su valor arquitectónico y es un ejemplo de intervención moderna en e Puerto chicharrero.