Decenas de muebles bloquean una acera en Santa Cruz y lanzan una reflexión: “¿Tan difícil es llamar al servicio de limpieza?”

Decenas de muebles fueron situados en la acera de la calle Simbad, dentro del Distrito Ofra - Salud La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, sin permiso e imposibilitando el cómodo trasiego de los peatones. El concejal del Ayuntamiento capitalino, Carlos Tarife, se ha hecho eco del vídeo grabado por un vecino donde se queja de la situación.

El popular, responsable de las áreas de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, ha querido compartir una reflexión en sus redes sociales. Tras confirmar que el servicio de limpieza de Santa Cruz ya había sido activado para recoger los enseres de la vía pública, Tarife soltó una pregunta al aire: "¿Es tan difícil llamar al 922 22 48 49 para coordinar con el servicio de limpieza la recogida de estos residuos y no bloquear una acera de Santa Cruz de esta manera?".

No fue la única, y es que el concejal se acordó de todas aquellas personas que tienen problemas para ir por la vía pública: "¿Es que no pensamos en los demás y en las personas con movilidad reducida que tienen difícil transitar por una acera como esta?".

La estampa de una acera llena de muebles no es la primera vez que se ve en una calle chicharrera. El consistorio de la capital cuenta con un servicio especial de recogida de este tipo de objetos, con el cual se puede contactar para concretar una fecha en la que se saquen dichos enseres a la vía pública y sean recogidos de manera inmediata.