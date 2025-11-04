El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene escenario: un decorado con 'ritmos latinos' y diseñado desde Gran Canaria

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene escenario. El Ayuntamiento chicharrero ha presentado este martes, 4 de noviembre, en el Centro Cultural Casa de Pisaca, la maqueta del decorado diseñado por el artista grancanario Sergio Macías, una obra que ocupará 1.450 metros cuadrados en el Recinto Ferial y que será tallado en corcho blanco.

El escenario se caracteriza por sus llamativos colores y por el guiño que realiza a los ritmos latinos, temática del Carnaval santacrucero 2026, y a los países latinoamericanos. Las piezas de este imponente decorado ya se están construyendo en Huesca y comenzarán a instalarse en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife a partir del 6 de enero. Se utilizarán diez contenedores de cuarenta pies para trasladar los diferentes elementos que forman el escenario hasta la Isla.

Así será el nuevo escenario deL Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / E. D.

En esta edición del Carnaval, la construcción del decorado carnavalero supondrá una inversión de unos 400.000 euros, 145.000 más que en la fiesta chicharrera de 2025. En esta partida se incluyen los honorarios del creador del escenario, Sergio Macías, de unos 60.000 euros. Este artista se encargó de los decorados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria entre 2020 y 2023.

Una gran plaza colonial

El escenario es una gran plaza colonial rodeada de callejones, viviendas y puestos callejeros. Todos ellos inspirados en barrios latinos, donde han surgido bailes como la salsa, la bachata o el merengue. "Será un escenario lleno de vida", asegura su autor,q ue hace un guiño incluso a Brasil.

Andrés Gutiérrez

(NOTICIA EN DESARROLLO)