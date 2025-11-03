Santa Cruz busca diez artistas para transformar la fachada de locales vacíos

El municipio de Santa Cruz de Tenerife busca diez artistas para transformar la fachada de locales vacíos en las zonas de la Rambla y Salamanca, con el fin de mejorar su atractivo comercial. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha abierto el plazo de inscripción para aquellos ilustradores, diseñadores y muralistas "canarios" que quieran participar en esta iniciativa.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que los artistas seleccionados intervendrán creativamente en escaparates y fachadas de locales comerciales vacíos, "realizando obras de gran impacto visual". El regidor indica que esta iniciativa, denominada Creadores canarios con el comercio local, se desarrolla en el marco del Plan de Transformación del Comercio enl as zonas zonas de Rambla (Pulido y Santa Cruz) y Salamanca.

"Con esta acción se busca realizar intervenciones artísticas de gran impacto visual que contribuyan a aumentar el atractivo de estas zonas comerciales. Se seleccionará a diez artistas del Archipiélago para intervenir y revitalizar diez locales vacíos en las zonas comerciales de la Rambla y Salamanca", manifiesta Bermúdez.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, destaca que con esta acción se pretende transformar los locales vacíos en "ventanas de oportunidad", con obras que "expresen quiénes somos como ciudad y animen a nuevos proyectos a implantarse en estas zonas comerciales estratégicas".

"Las intervenciones se desarrollarán dentro de una narrativa común, pero cada autor o autora dispondrá de libertad creativa para interpretar ese hilo conductor, siempre cumpliendo con los requisitos técnicos y de accesibilidad establecidos", detalla Pérez. Cada una de las intervenciones contará con una superficie mínima de 2 metros cuadrados por local, deben ser legibles desde una distancia de cinco metros e integrar el mensaje principal de la campaña, así como referencias gráficas a la identidad local.

Los diez artistas seleccionados se beneficiarán, además, "de una amplia difusión institucional y mediática, tanto del proyecto como de sus obras, lo que contribuirá a dar visibilidad a su trabajo y a fortalecer su trayectoria profesional".El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta agotar el cupo de diez artistas.

Inscripción

Los interesados en participar en esta iniciativa podrán inscribirse de manera gratuita rellenando un formulario online. La aceptación de solicitudes estará sujeta a una valoración técnica, conforme a las condiciones de participación publicadas en la página web de la Sociedad de Desarrollo, www.sociedad-desarrollo.com. La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no cumplan los requisitos establecidos.