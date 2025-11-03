Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y operarios del servicio municipal de limpieza, del que se encarga Valoriza, retiraron la semana pasada cuatro tiendas de campaña situadas en las calles de la ciudad, utilizadas por personas sin hogar. En concreto, éstas se encontraban en el entorno del Pabellón Pancho Camurria y en la calle Colombia.

También se retriaron diversos enseres en dichos puntos de la capital y en el acceso al centro de atención ciudadana de la sede del Ayuntamiento chicharrero en el parque La Granja.

Con respecto al entorno del Pacho Camurria, la Policía Local informa de que se localizaron tres tiendas de campaña. Los agentes indicaron a los moradores de estas casetas que no podían pernoctar en dicho espacio. Éstos las recogieron y abandonaron el lugar. A continuación, Valoriza procedió a la retirada de los enseres y a la limpieza de la zona.

"Este tipo de vigilancia de la Policía Local es habitual, para evitar estos asentamientos", se señala desde el área de Seguridad Ciudadana, que dirige la edil nacionalista Gladis de León.

Asimismo, por el aviso de los vecinos, se retiró otra tienda de campaña instalada en un campo de bochas municipal existente en la calle Colombia de la capital tinerfeña. El morador recogió sus pertenencias y se marchó de esa zona para que los operarios de limpieza realizaran su labor.

Finalmente, y en este caso, a petición de la empresa de limpieza, los agentes colaboraron en la retirada de una multitud de enseres que se encontraban en la zona anexa al acceso al centro de atención ciudadana ubicado en el parque de La Granja.