EL DÍA sortea entradas dobles para el espectáculo This is Michael en Tenerife

¿Te imaginas revivir los grandes éxitos de Michael Jackson cara a cara? Ahora puedes hacerlo realidad. EL DÍA sortea entre sus lectores registrados 3 entradas dobles para el espectáculo This Is Michael, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 21:00 h en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna, Tenerife.

This Is Michael es un tributo de alto nivel producido dentro del marco del Festival Mar Abierto, con un elenco internacional de bailarines, cantantes y músicos. En el centro del montaje se encuentra Lenny Jay, artista elegido por la familia Jackson por su gran parecido vocal y físico con el legendario Michael. El espectáculo ofrece más de dos horas de clásicos inolvidables como Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal o Beat It.

🎸 Cuándo y dónde:

📅 Fecha: 15 de noviembre de 2025

⏰ Hora: A partir de las 21:00 h

📍 Lugar: Pabellón Santiago Martín, La Laguna - Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy fácil:

✅ Si ya eres lector registrado: Accede al formulario e inicia sesión con tu cuenta.

✅ Si aún no tienes cuenta: Regístrate gratis en EL DÍA y disfruta de ventajas exclusivas como sorteos, contenidos premium y promociones especiales.

✅ Rellena el formulario con tus datos y entrarás automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Y listo! Ya estarás participando por una de las 3 entradas dobles para disfrutar de este tributo al Rey del Pop. 🕺🏼

📢 Anuncio de ganadores

El sorteo se celebrará el viernes 14 de noviembre, y ese mismo día se contactará con los ganadores.

Asegúrate de que tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén actualizados en la sección ''Mi cuenta" en tu perfil de usuario registrado. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte de forma gratuita en www.eldia.es.

🎶 No dejes pasar la oportunidad de vivir una noche llena de música, espectáculo y homenaje.

¡Apúntate ya al sorteo y disfruta del legado de Michael Jackson en directo! 🍀