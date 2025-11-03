Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL DÍA sortea entradas dobles para el espectáculo This is Michael en Tenerife

Participa y gana una de las 3 entradas dobles para el tributo al Rey del Pop el 15 de noviembre en el Pabellón Santiago Martín

This Is Michael es un tributo de alto nivel producido dentro del marco del Festival Mar Abierto

This Is Michael es un tributo de alto nivel producido dentro del marco del Festival Mar Abierto / EL DÍA

Monica Ramos

Monica Ramos

Santa Cruz de Tenerife

¿Te imaginas revivir los grandes éxitos de Michael Jackson cara a cara? Ahora puedes hacerlo realidad. EL DÍA sortea entre sus lectores registrados 3 entradas dobles para el espectáculo This Is Michael, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 21:00 h en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna, Tenerife.

This Is Michael es un tributo de alto nivel producido dentro del marco del Festival Mar Abierto, con un elenco internacional de bailarines, cantantes y músicos. En el centro del montaje se encuentra Lenny Jay, artista elegido por la familia Jackson por su gran parecido vocal y físico con el legendario Michael. El espectáculo ofrece más de dos horas de clásicos inolvidables como Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal o Beat It.

🎸 Cuándo y dónde:

📅 Fecha: 15 de noviembre de 2025

Hora: A partir de las 21:00 h

📍 Lugar: Pabellón Santiago Martín, La Laguna - Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy fácil:

Si ya eres lector registrado: Accede al formulario e inicia sesión con tu cuenta.

Si aún no tienes cuenta: Regístrate gratis en EL DÍA y disfruta de ventajas exclusivas como sorteos, contenidos premium y promociones especiales.

Rellena el formulario con tus datos y entrarás automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Y listo! Ya estarás participando por una de las 3 entradas dobles para disfrutar de este tributo al Rey del Pop. 🕺🏼

📢 Anuncio de ganadores

El sorteo se celebrará el viernes 14 de noviembre, y ese mismo día se contactará con los ganadores.

Asegúrate de que tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén actualizados en la sección ''Mi cuenta" en tu perfil de usuario registrado. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte de forma gratuita en www.eldia.es.

🎶 No dejes pasar la oportunidad de vivir una noche llena de música, espectáculo y homenaje.

Noticias relacionadas y más

¡Apúntate ya al sorteo y disfruta del legado de Michael Jackson en directo! 🍀

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Recogen firmas tras el atropello del tranvía en Santa Cruz de Tenerife
  2. La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
  3. Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
  4. ¿Qué pasará con el Balneario de Santa Cruz de Tenerife?: el alcalde exige al Gobierno que no lo deje caer
  5. La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares y la mejora de los barrios: propuestas para alcanzar la Santa Cruz 'soñada'
  6. Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife
  7. La primera gatería de Canarias: un local en Santa Cruz para tomar café rodeado de gatos
  8. Santa Cruz de Tenerife trasladará el Depósito Municipal de Vehículos a los solares del Pancho Camurria

Decenas de muebles bloquean una acera en Santa Cruz y lanzan una reflexión: “¿Tan difícil es llamar al servicio de limpieza?”

Decenas de muebles bloquean una acera en Santa Cruz y lanzan una reflexión: “¿Tan difícil es llamar al servicio de limpieza?”

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene escenario: un decorado con 'ritmos latinos' y diseñado desde Gran Canaria

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene escenario: un decorado con 'ritmos latinos' y diseñado desde Gran Canaria

EL DÍA sortea entradas dobles para el espectáculo This is Michael en Tenerife

EL DÍA sortea entradas dobles para el espectáculo This is Michael en Tenerife

Así quiere Surcar Airlines convertir a Santa Cruz de Tenerife en la capital española de los hidroaviones turísticos

Así quiere Surcar Airlines convertir a Santa Cruz de Tenerife en la capital española de los hidroaviones turísticos

Santa Cruz quiere convertir la estación del Jet Foil en un mercado gastronómico

Santa Cruz quiere convertir la estación del Jet Foil en un mercado gastronómico

Santa Cruz busca diez artistas para transformar la fachada de locales vacíos

Santa Cruz busca diez artistas para transformar la fachada de locales vacíos

Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife

Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife

Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge

Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
Tracking Pixel Contents