La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza

Será una zona para el baño prácticamente única en la Isla. Su principal atractivo será un gran charco natural de un tamaño superior al del Estadio Heliodoro Rodríguez López, protegido de la fuerza del mar por una escollera que actualmente se encuentra casi oculta. Los arquitectos creadores del proyecto La Mareta, Raquel Guanche, David Izquierdo y David Espejo, con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretende, por fin, y tras más de 20 años de espera, transformar el litoral de Añaza, el único rincón para el baño que existe en el Suroeste del municipio, cuentan que para generar el nuevo espacio se eliminará toda la plataforma construida en los años 90, «para que el mar vuelva a emerger».

Admiten que se trata de una actuación complicada, para la que se necesitará una inversión de entre 12 y 14 millones de euros, pero esta vez confían en que la propuesta se convertirá en realidad, «porque existe voluntad política para llevarla a cabo». Y es que estos tres arquitectos llevan soñando con la transformación del litoral de Añaza desde hace 22 años, cuando, tras finalizar sus estudios universitarios, se convirtieron en ganadores del concurso internacional de ideas que convocó el Consistorio en 2003 para crear una gran zona de baño en el Distrito Suroeste. La propuesta se llamó, en aquel entonces, Pasea y abarcaba todo el ámbito costero del conocido como muelle de Añaza, hasta el hotel inacabado y abandonado, con acceso al mar y piscinas.

Costa "antropizada"

Los arquitectos tenían la difícil misión de convertir en un espacio atractivo una costa que pasó de tener un carácter natural a ser una costa «antropizada», debido a la ejecución, en los años 90, de una inmensa plataforma, creada para construir un parque marítimo, idea que fue abandonada. Pero el proyecto Pasea, con el que el Consistorio pretendía retomar la intervención en el litoral del Suroeste, no tuvo mejor suerte y también quedó en el olvido.

Basura en el litoral de Añaza. / María Pisaca

Veinte años más tarde, en 2023, estos arquitectos recibieron una llamada del Ayuntamiento de Santa Cruz. El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, apoyado por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, estaba decidido a impulsar este proyecto y, para ello, solicitó la colaboración de quienes habían creado la primera versión. Tras encontrarse con diferentes dificultades urbanísticas para recuperar aquella primera idea, Pasea, Raquel Guanche, David Izquierdo y David Espejo tuvieron, prácticamente, que empezar de nuevo, dejando fuera de la intervención la zona comprendida entre el muelle y el hotel abandonado de Acorán. «Teníamos que acotar el ámbito del proyecto y centrarnos en lo que podíamos hacer, al menos, en una primera fase», manifiestan.

El edil Carlos Tarife prevé que las obras de esta «ilusionante actuación» comiencen en el próximo mandato

Alternativas

Explican que estudiaron varias alternativas y, finalmente, optaron, tras diferentes estudios y un arduo trabajo de investigación de la zona, por la denominada La Mareta, que consiste en la creación de un gran charco natural que ocupará una superficie de 9.400 metros, 2.000 más que la que ocupa el Heliodoro, y medirá 185 metros de largo y 60 de ancho, medidas que también superan a las del estadio chicharrero. Asimismo, esta actuación incluye una zona de pérgolas y sombra; un espacio de estancia y solárium de 5.947 metros cuadrados; la explanada actual de aparcamiento, con 170 plazas; una zona deportiva;y también una zona de cafetería y locales, de 454 metros cuadrados.

Plataforma

En la actualidad, el muelle de Añaza está formado por la citada explanada de estacionamiento:la inmensa plataforma abandonada, en la que existe una cancha que no se usa;y un pequeño acceso al mar y solárium. Asimismo, la basura se acumula en cada uno de los rincones de este espacio, formada sobre todo por toallitas incrustadas en los arbustos, cajas de cigarro, colillas y latas de cerveza.

Los arquitectos explican que, actualmente, están trabajando en la redacción del proyecto básico. Confían en que el documento definitivo esté listo en un año y medio, pues, y según indican, éste necesita evaluación ambiental. Comentan que para crear La Mareta de Añaza se tendrá que realizar justo el procedimiento contrario de lo que se suele llevar a cabo para crear nuevas zonas de baño, «pues en este caso, se tendrá que eliminar algo ya construido para recuperar la costa».

Investigación

«Debajo de esta gran plataforma, que realmente fue un relleno, hay mar y costa, coladas de basalto, bahías, cabos y pequeñas calas. Para descubrir cómo era el paisaje antes de que se interviniera en esta parte del litoral de Santa Cruz, comenzamos a investigar sobre este asunto con documentos gráficos de la zona de los años 60», indican los arquitectos.

Actuaciones

El objetivo de La Mareta, añaden, es recuperar la costa original pero aprovechando las infraestructuras existentes, como la escollera de protección oculta tras el muro de la plataforma y otras zonas en las que se desarrollarán actividades. Explican que el mar entrará de nuevo, una vez que desaparezcan los rellenos, «creando un charco natural de gran tamaño». «Manipularemos la plataforma y perforaremos la escollera en algunos puntos, probablemente en dos ámbitos, para facilitar la entrada del mar en la mareta».

En la zona del muelle y del acceso al mar que existe en la actualidad, el proyecto contempla la creación de una pequeña playa y zona deportiva. «De esta forma, el litoral de Añaza contará con la denominada mareta, para el disfrute de toda la familia, en la que los ciudadanos se podrán bañar con tranquilidad, pues estará protegida del oleaje, y con la pequeña playa para aquellos que prefieran el mar abierto».

La nueva zona de baño que se creará en la costa del Distrito Suroeste medirá 185 metros de largo y 6o de ancho

Ladera

Los arquitectos de La Mareta afirman que el proyecto incluye también la regeneración de toda la ladera, para «mejorarla paisajísticamente». «La introduciremos dentro del propio proyecto, para que la ladera y el mar prácticamente se unan en un mismo paisaje».

Financiación

El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica asegura que ahora sí ha llegado el momento del litoral del Suroeste. «Una vez que tengamos el proyecto, buscaremos la colaboración del resto de administraciones para financiarlo. Se trata de una de las actuaciones más ilusionantes con respecto a la intervención en el litoral de Santa Cruz, de la apertura al mar», asevera Carlos Tarife.

Indica que La Mareta dará respuesta a una demanda vecinal de hace más de 20 años. «Hemos creado la Zona de Charcos y mejorado la de El Bloque, en Valleseco; estamos modificando el Plan General de Ordenación (PGO) para poder intervenir en Las Teresitas; y estamos trabajando en el proyecto de la trasera del Palmétum, entre otras actuaciones. Es justo que también impulsemos la mejora del litoral en el Distrito Suroeste, por la que tanto tiempo se lleva esperando», manifiesta el también primer teniente de alcalde.

Carlos Tarife asegura que este proyecto saldrá adelante, «porque, además, está en muy buenas manos técnicas, las de los arquitectos que ganaron el concurso de ideas hace 22 años». El edil también está convencido de que esta esperada actuación también contará con la colaboración del Gobierno central, del Ejecutivo canario y del Cabildo de Tenerife. La intención del edil es que las obras comiencen en el próximo mandato.