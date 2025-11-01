San Rafael y San Roque, el cementerio del olvido donde están enterrados hijos ilustres de Santa Cruz

Solo el empeño de la defensora del antiguo cementerio de San Rafael y San Roque, Teresa Laborda Sanz –que tiene enterrados en este camposanto a varios familiares de su esposo, Isauro Abreu García-Panasco– logró reunir a medio centenar de personas para aprovechar, por parte del Ayuntamiento, la apertura del recinto con motivo del 1 de noviembre y celebrar un acto tan elegante como sobrio.

Música y poesía entre las lápidas

Al mediodía comenzó un recital ofrecido por el dúo formado por Patricia Cosano, con su violonchelo, y Eugenia Jaubert, con el violín, que se alternó con los versos declamados por Antonia María Alonso Rodríguez, escritora y estudiosa en Genealogía y Actos Culturales.

Entre poesías, Toñi, pareja de Luis Abreu García-Panasco, hermano de Isauro, recordó a cuantos descansan en el cementerio antiguo, y especialmente a Luis García Panasco y Toledo y a sus antepasados. Romualdo García Panasco Idías, nacido en 1813 y fallecido en 1906, fue abogado y procurador en corte. Su hijo, Romualdo García Panasco y Acosta, y su nieto, Luis García Panasco y Toledo, perdieron la vida trágicamente en el atraco al tranvía de la Cruz de Gracia, el 1 de septiembre de 1930. Y siguió la música.

El abandono tras la restauración

En el debe, la sensación de olvido y desidia que evidencian los rastrojos de la vegetación plantada para la reapertura de las instalaciones tras su rehabilitación, que tuvo lugar en junio de 2023 y se anunció que había costado 800.000 euros.

Más allá de la suciedad que imperaba, como ceniza de una erupción de olvido sobre las tumbas, son más las lápidas rotas que las que se conservan, sin entrar en detalle sobre si son las familias de los fallecidos las responsables de su recuperación y mantenimiento.

El callejero bajo tierra

Sin salir de este cementerio se podría hacer un repaso por gran parte del callejero actual, porque ahí están muchos de los hijos ilustres de Tenerife: Imeldo Serís, Sabino Berthelot, Gumersindo Robayna, Secundino Delgado, Juan Bethencourt Alfonso y Antonio Domínguez Alfonso, junto a multitud de panteones de familias de siempre de Santa Cruz, como los Beautell, Guigou, Zárate, Forstall, Hamilton, Tarquis o Grandy, entre otros; el marqués de La Florida, Félix Benítez de Lugo o Secundino Delgado, figura del movimiento independentista canario.

Flores de óxido y preguntas sin respuesta

La vegetación está en sintonía con cuantos están enterrados, con unas rejas que acotan los panteones y que amenazan con colapsar por el óxido, lo que hizo que la pregunta más repetida ayer fuera: «¿Pero esto no estaba restaurado?».

Sin entrar en detalles sobre árboles que han pasado a la historia, como los hijos ilustres enterrados. Pero alguien olvidó habilitar una pértiga para facilitar el acceso al baño de los servicios, con un escalón de más de treinta centímetros, lo que deja en aguas de borrajas la pasarela que se había habilitado para llegar.

El Cristo que aún espera volver

Incondicionales de San Rafael y San Roque, como la propia Teresa Laborda, esperan aún el regreso a la capilla del cementerio del Cristo del Calvario –una talla que podría ser de origen genovés–, incluido en la ruta que va de la Logia Masónica a la ermita de Regla y que un día se retiró y permanece en la segunda planta del Museo de Bellas Artes de la capital tinerfeña.

Ocurre algo parecido con Los Dos Ladrones –elaborados con maíz, como otras piezas de escuela latinoamericana–, que estuvieron en la capilla hasta que se convirtieron en un paso que procesiona desde la ermita de San Benito, en La Laguna.

Un monumento que sobrevivió al olvido

Declarado BIC, con categoría de Monumento, en 2004, el cementerio de San Rafael y San Roque evitó acabar convertido en un aparcamiento con viviendas encima.

Entre los asistentes al recuerdo a la historia de Santa Cruz, José Víctor Afonso, de la asociación Bienmesabe; o Manuel Acosta, exprofesor de la Universidad de La Laguna, maestro de ceremonias en el pasado de la ofrenda a la Virgen de Candelaria y poeta de la asociación Uni-Verso, entre otros. Ni un político.

La memoria de los epidemias

El estudioso Daniel García Pulido, conocedor al dedillo de la historia del cementerio de San Rafael y San Roque, recuerda que este camposanto fue creado en octubre de 1810, con motivo de la epidemia de fiebre amarilla que estaba asolando Santa Cruz de Tenerife. Era tal la cantidad de muertos en aquellos meses —a centenares cada día— que colapsaron los enterramientos que hasta entonces se hacían en la iglesia de La Concepción, en los conventos y ermitas, incluidas unas zanjas provisionales en la ermita de Regla.

Se eligió para el nombre del camposanto a dos santos: San Rafael y San Roque, abogados protectores frente a la enfermedad y frente a la peste, respectivamente.

Una joya patrimonial única

La importancia de este espacio sagrado reside principalmente en que es de los pocos cementerios en toda España que solo tiene tumbas horizontales y ningún nicho, aparte de aglutinar patrimonio escultórico de valor estimable y un sinfín de personajes relevantes.

El licenciado en Historia, miembro de la Tertulia Amigos del 25 de Julio y secretario de la misma entidad, Carlos Benítez, hace constar que entre las últimas inhumaciones documentadas figuran las víctimas del atraco al tranvía de Gracia, en 1935, y también el propio alcalde García Sanabria, cuyos restos fueron posteriormente trasladados, en la década de 1970, a un mausoleo frente al actual tanatorio de Mémora.

García Pulido destaca la presencia de una chercha o cementerio protestante, creado en 1837 para enterrar a todos aquellos protestantes o ateos que morían en Santa Cruz de Tenerife.

Más que un día en el calendario

Familias de los enterrados defienden que el patrimonio de San Rafael y San Roque no se limite a un día en el calendario.