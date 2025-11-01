Ni hombres ni extranjeras: quejas del servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife

Sólo personal español y que no sean hombres. Son algunas de las quejas o reclamaciones que ha recibido en el último año el servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Así lo confirmó la concejala de Atención Social, la nacionalista Charín González, durante el pleno celebrado este viernes, 31 de octubre, a raíz de una pregunta formulada por la concejala socialista Alana Chinea. Ésta solicitó la valoración de González sobre las reclamaciones presentadas por la ciudadanía en relación a la prestación de dicho servicio en la capital.

La edil de Atención Social señaló que de los más de 1.100 vecinos que reciben la ayuda a domicilio en la capital chicharrera, "sólo menos del 10% presenta quejas". "Y en algunas de ellas lo que se dice es que no quieren que realicen el servicio hombres o trabajadoras cuya nacionalidad no sea la española. Pero aunque las reclamaciones sean pocas, éste es un tema que nos preocupa y nos ocupa", comentó González.

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está trabajando en la implantación de un nuevo modelo de gestión para el servicio de Ayuda a Domicilio, "con el que se intentará que no se produzca ninguna reclamación". Asimismo, y según anunció, el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) está realizando encuestas de satisfacción con respecto a la prestación del servicio.

Sin embargo, la concejala socialista Alana Chinea denunció que muchas de las quejas tienen como protagonistas a personas mayores que muestran su preocupación porque el servicio se ha interrumpido, porque se han disminuido las horas de la ayuda o porque se ha cambiado al personal sin previo aviso.

"Yo no digo que esta prestación sea maravillosa, porque hay cuestiones que se pueden mejorar. Pero debemos tener en cuenta que atendemos a más de 1.100 ciudadanos y que hemos logrado reducir la lista de espera, que, a principios de año, estaba formada por 350 personas", contestó la edil de Atención Social.

Facturas

También con respecto a la ayuda a domicilio, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, denunció que hay varias facturas que se le deben a la empresa Atende Servicios Integrados, en concreto, "desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025". La concejala de Atención Social aseguró que sólo están pendientes de pago las facturas correspondientes a diciembre de 2024 y a enero de 2025, con un importe que asciende a 1,3 millones de euros. "Pero esperamos abonarlas lo antes posible", agregó González.

Evitar cortes de agua y luz

Por otra parte, el pleno celebrado este viernes aprobó, por unanimidad, una moción presentada por el Partido Socialista para evitar que se produzcan cortes de luz y de agua por impagos en las viviendas de las familias vulnerables, con escasos recursos. En concreto, el Ayuntamiento acordó estudiar la posibilidad de adherirse al denominado proyecto Confía, de Endesa, como ya lo han hechos los municipios de La Laguna, en Tenerife, y de Gáldar, en Gran Canaria, entre otros, para evitar cortes de luz.

La edil socialista Alana Chinea explicó que, con este convenio, cuando se confirma una situación de vulnerabilidad, Endesa paraliza el corte durante 30 días y, una vez verificada la situación y formalizado el compromiso de ayuda, extiende esa suspensión durante seis meses adicionales.

Asimismo, el Consistorio chicharrero instará a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) a diseñar e implementar un proyecto similar, que "permita evitar cortes de agua por impago en hogares vulnerables, coordinando esta actuación con los Servicios Sociales municipales).

Ayudas solicitadas

En Santa Cruz de Tenerife, durante el año pasado, se tramitaron un total de 1.781 ayudas sociales para poder pagar el agua, por un importe de 101.068 euros, y 443 para abonar recibos de luz, por un importe de 75.188, según los datos facilitados por el IMAS.