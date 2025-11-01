El 80% de las viviendas vacacionales en edificios residenciales de Santa Cruz son ilegales

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, el 80% de las viviendas vacacionales situadas en edificios residenciales que están dadas de alta en el registro del Gobierno de Canarias son ilegales. Esto supone que de las 3.000 casas registradas, aproximadamente, unas 2.400 tendrían que cerrar sus puertas. Así lo confirma la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, quien recuerda que, según el Decreto 117/2006 de Canarias, que regula las condiciones de habitabilidad, sólo pueden ser pisos turísticos en inmuebles residenciales aquellos que tengan un acceso independiente del resto de los vecinos.

"Esta es la normativa que aplica la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife para conceder una autorización municipal a la solicitud de vivienda turística, por lo que la mayoría son rechazadas", apunta la edil. Sin embargo, añade, se da la circunstancia de que en esta capital hay cada vez más pisos vacacionales inscritos en el registro de la Comunidad Autónoma, cuando no se cumplen los requisitos para dicha actividad.

Procedimiento

Zaida González explica que el procedimiento para poder alquilar viviendas como vacacionales establece que, antes de inscribirlas en el registro autonómico, los propietarios deben cumplir con los requisitos urbanísticos exigidos en cada municipio. Agrega que los responsables deben tramitar, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el cambio de uso de la vivienda, ejecutando las obras que sean necesarias, y la comunicación de inicio de la actividad, para obtener la correspondiente autorización municipal.

Declaración responsable

"Sólo así se pueden inscribir las casas turísticas en el registro de la Comunidad Autónoma, donde basta con presentar una declaración responsable, asegurando que se dispone de toda la documentación urbanística en regla. Una vez inscritos, los titulares reciben el cartel identificativo que suele colocarse en la puerta".

El problema es que, en muchos casos, en esa declaración responsable no se dice la verdad, "o bien por desconocimiento o a sabiendas de que se están incumpliendo los requisitos", asevera Zaida González. De esta forma, afirma la edil, es frecuente que los propietarios inscriban sus viviendas en el registro del Gobierno canario sin haber completado los trámites de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

"Todas aquellas que estén en edificios residenciales sin acceso independiente son ilegales, aunque estén inscritas en el listado. Sólo se salvan los pisos situados en locales o en primeras plantas que tengan su propio acceso, además de las viviendas unifamiliares", aclara la concejala de Urbanismo.

Inspección

Para intentar controlar el elevado número de viviendas vacacionales ilegales que existen en Santa Cruz de Tenerife, el grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Patricia Hernández, defendió ayer una moción en el pleno para que el Ayuntamiento pusiera en marcha una campaña de inspección técnica y urbanística sobre las casas y apartamentos de uso turístico registrados en el Gobierno de Canarias, con el fin de verificar si cumplen con la normativa municipal de aplicación.

Asimismo, el PSOE pidió la implantación de un dispositivo de control y vigilancia de las viviendas vacacionales anunciadas en plataformas digitales, "para comprobar su inscripción en los registros oficiales y su cumplimiento de la normativa urbanística y de seguridad". Sin embargo, la moción fue rechazada por el Gobierno local, formado por CC y PP, y por el grupo municipal Vox.

Competencia

La concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, alegó que la competencia para inspeccionar las viviendas vacaciones es del Gobierno de Canarias. "Le corresponde al Ejecutivo verificar la veracidad de las declaraciones responsables presentadas por los titulares e imponer las sanciones que correspondan, no al Ayuntamiento", añadió la edil.