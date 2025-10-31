Un vertido obliga a cerrar al baño el litoral de Valleseco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado este viernes, 31 de octubre, el acceso al mar en el litoral de Valleseco, en la capital de la Isla, tras detectarse un vertido en la mañana, que "aún no ha sido especificado".

El Consistorio chicharrero, a través del Servicio de Seguridad y Emergencia, ha procedido a izar la bandera roja en las zonas de baño de El Bloque, Acapulco y Los Charcos, como medida preventiva, tras la comunicación recibida por el CECOES 112.

El aviso del vertido fue dado por agentes de la Policía Portuaria y por el momento no se han determinado sus causas. Aunque parece combustible, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife lo ha descartado "inicialmente", pero se han tomado muestras del agua y se están analizando.

Protocolo por contaminación

Fuentes municipales indican que, aunque el tipo de combustible vertido no ha sido especificado, de forma preventiva se ha activado el protocolo municipal de incidencias por contaminación marina, con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas y "preservar el entorno marino".

El área de Servicios Públicos, junto a la Policía Local, ha procedido a prohibir, temporalmente, el baño en las zonas afectadas, hasta que confirme la total seguridad del agua. Los técnicos municipales, y según informa el Ayuntamiento, se mantienen en coordinación con el CECOES 112 para el seguimiento y evaluación del vertido.

Acceso

En este tramo de la costa de Santa Cruz de Tenerife se prohíbe el baño pero no se restringe el acceso Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para respetar la señalización y las indicaciones del personal de salvamento y seguridad presente en la zona. "Y se informará puntualmente sobre cualquier novedad o levantamiento de la restricción al baño una vez se disponga del informe favorable sobre la calidad del agua".

No es la primera vez que se prohíbe el baño en esta nueva zona de Santa Cruz de Tenerife este verano: una mancha de aceite, peces muertos y más combustible han obligado al Ayuntamiento a ondear la bandera roja.