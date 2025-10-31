Santa Cruz de Tenerife impulsa la recuperación de los tres viejos molinos de viento del Suroeste

Santa Cruz de Tenerife impulsa la recuperación de los tres viejos molinos de viento que aún se mantienen en pie en el municipio, ubicados en el Distrito Suroeste. El pleno aprobó este viernes, 31 de octubre, por unanimidad, un moción del PSOE con la que el Ayuntamiento se compromete a realizar todas las acciones que sean necesarias para proceder a la expropiación de estos históricos elementos, con el fin de restaurarlos, protegerlos y ponerlos en valor. En concreto, se trata de los molinos situados en Llano del Moro, Cuevas Blancas y Barranco Grande.

Aunque no es la primera vez que el Consistorio chicharrero anuncia su intención de recuperar estos elementos, pues ya lleva haciéndolo varios años, en esta ocasión, se han establecido los pasos que se tienen que dar para restaurar los tres molinos. En abril de este año, y tras reuniones con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiró la toalla con respecto a los molinos de viento ubicados en Cuevas Blancas y Barranco Grande, explicando que la intervención en éstos no era viable por problemas urbanísticos. Lo que sí aseguró es que expropiaría el de Llano del Moro.

Llano del Moro

Con el acuerdo establecido este viernes en el pleno, a raíz de la moción defendida por la edil socialista Elena Mateo, el Ayuntamiento retoma los trabajos para incorporar los tres elementos, que se encuentran en terrenos privados, al patrimonio municipal. Con respecto al molino de Llano del Moro, para el que el procedimiento es, relativamente, más sencillo, "al estar situado en un solar de menor tamaño", se ha acordado impulsar el expediente para la redacción del proyecto técnico que permitirá el desarrollo urbanístico del ámbito en el que se encuentra, "incorporando dotación económica en el próximo presupuesto municipal a tal fin". Estos trámites facilitarán su expropiación.

Cuevas Blancas y Barranco Grande

Asimismo, para los otros dos molinos, el Consistorio redactará un estudio técnico jurídico que "proponga la delimitación, en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), como actuaciones aisladas de gestión pública sobre estos elementos, así como los mecanismos necesarios jurídicos y patrimoniales para su incorporación al dominio público municipal".

"El molino de Llano del Moro también es privado pero su parcela es de 2.000 metros cuadrados, por lo que el PGO establece que la gestión de ese suelo es pública, es decir, que el ámbito tiene que ser desarrollado por el Ayuntamiento, expropiando el terreno, restaurando y urbanizando todo el entorno. Sin embargo, el de Cuevas Blancas está dentro de una parcela de 17.000 metros cuadrados y el de Barranco Grande, de 4.500, por lo que no se pueden expropiar ni comprar, porque no solo son los molinos sino toda la parcela", explica el edil.

Por lo tanto, añade, el Consistorio debe convertirlos, en el futuro Plan General, que se está redactando, en suelos de gestión pública. "Y hasta entonces, podemos vigilar la conservación de los molinos y evitar que no los derriben, realizando los estudios técnicos jurídicos necesarios", apunta el concejal.