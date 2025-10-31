Cientos de personas se adelantan a enramar a sus difuntos en el cementerio de Santa Lastenia

Centenares de personas, miles... han adelantado la mañana de este 31 de octubre la tradición de enramar a sus difuntos coincidiendo con la celebración del Día de Finados que se celebra este domingo 2 de noviembre.

El cementerio de Santa Lastenia, que habitualmente abre sus puertas a las ocho y media de la mañana, adelantó treinta minutos su apertura mientras muchos visitantes se arremolinaban en los puestos de flores que se localizan tanto en el exterior del camposanto como en el interior. Día de temporada alta en la venta de flores: una rosa, que habitualmente se adquiere por un euros, hoy 'cotizaba' a 2,50 euros, también se redondeó el precio de la flor del paraíso, que pasó de 0,70 euros a uno.

La gran familia de Santa Lastenia

Familiares llegados de todos puntos de la geografía insular e incluso de otras Islas jubilaron por unos días 'las flores del olvido', como Cande Mirabal Linares denomina a los arreglos plásticos que se colocan en las conchas o pequeñas jarritas que sirven de florero.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, ha activado un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebrará este sábado, 1 de noviembre, para atender el incremento de visitas a los cementerios municipales.

Horarios ampliados

Desde el 29 de octubre al 1 de noviembre, los cementerios municipales abren de 08:00 a 18:00 horas. El resto del año mantendrán su horario habitual, de 08:00 a 16:30 horas.

De forma excepcional, el cementerio de San Rafael y San Roque se puede visitar este sábado 1 de noviembre de 09:00 a 17:00 horas.

Refuerzo de servicios

El dispositivo incluye el refuerzo de los servicios de limpieza, asistencia sanitaria, transporte y control de acceso, especialmente en el cementerio de Santa Lastenia, el más concurrido.

Se habilitará un servicio gratuito de guaguas internas dentro del recinto, se regularán los accesos y estacionamientos, y se contará con apoyo de Protección Civil.

Tráfico y accesos

La Policía Local ha activado un operativo de tráfico durante el horario de apertura de los cementerios para garantizar la fluidez en los accesos, especialmente en el entorno de Santa Lastenia.

En caso de retenciones en la TF-29, se desviará la circulación hacia el paso inferior de Somosierra, por la calle Fernando Beautell, para retomar la vía principal.

Queda prohibido el acceso a la carretera de Hoya Fría (sentido cementerio) en la confluencia de las calles Carmen Goya Hernández y Subida a El Mayorazgo, salvo para vehículos que se dirijan al cementerio y guaguas de Titsa.

En los cementerios de El Sobradillo, Taganana, Igueste de San Andrés y Punta de Anaga, la Policía Local adoptará medidas de regulación del tráfico en función de la afluencia.

Estacionamientos

No se permite estacionar en la puerta principal de Santa Lastenia, ni en los aparcamientos de la vía auxiliar de acceso al tanatorio ni en el tramo de la carretera de Hoya Fría que bordea el cementerio.

Estarán exentos el transporte público, taxis y vehículos de los puestos de flores. Se recomienda utilizar las zonas habilitadas y atender la señalización provisional.

Transporte público

El día 1 de noviembre se reforzará el transporte público:

Línea 932 (Intercambiador – Cementerio de Santa Lastenia): dos servicios especiales con frecuencia de media hora , de 07:00 a 19:00 horas .

(Intercambiador – Cementerio de Santa Lastenia): dos servicios especiales con frecuencia de , de . Línea 903 (Muelle Norte): contará con tres guaguas de mañana y tres de tarde, ofreciendo el mismo servicio que un día laborable.

Normas en los cementerios

Está prohibido comer, fumar o consumir bebidas alcohólicas en el interior de los cementerios, así como usar dispositivos de vapeo.

El adorno de los nichos deberá limitarse al espacio asignado, y los residuos deberán depositarse en los contenedores habilitados. Se aconseja acudir con los arreglos florales preparados.

Desde el 29 de octubre a las 08:00 horas hasta el 1 de noviembre a las 18:00 horas, estará prohibida la entrada de vehículos al interior del cementerio de Santa Lastenia, salvo funerarios y cortejos fúnebres.

Todos los camposantos contarán con puestos de asistencia sanitaria identificados.