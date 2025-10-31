Cortes y restricciones de tráfico en Santa Cruz por otro rodaje

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, ha informado de cortes de calles y supresión de estacionamientos en diferentes puntos de la ciudad con motivo del rodaje de la película “El laberinto de las mariposas”, programado entre los días 3, 12, 19, 20 y 21 de noviembre de 2025.

Las restricciones se aplicarán de manera intermitente, adaptándose al avance de las grabaciones y a las distintas localizaciones del film. La medida afectará tanto a vías como a aparcamientos en varios distritos de la capital.

En el distrito Suroeste, los cortes comenzarán en la calle El Cedro, lateral del CIAT, donde se suprimirán los estacionamientos en línea del margen derecho en dirección a la calle El Requinto, en aproximadamente 50 metros, y los estacionamientos en batería situados en el lateral del CIAT, en unos 80 metros. La medida estará vigente desde las 20:00 horas del domingo 2 de noviembre hasta las 20:00 horas del lunes 3 de noviembre.

Asimismo, en la calle Volcán Birigoyo, también lateral del CIAT, se eliminarán los estacionamientos en línea a ambos márgenes, en un tramo de 105 metros aproximadamente, con el mismo horario y fechas que en El Cedro.

Zona en la que cambiará el tráfico este lunes.

12 de noviembre

Por su parte, en el distrito Centro-Ifara, se realizarán cortes en la calle La Marina con Patricio Estévanez, en el cruce con el Callejón Bouza, el 12 de noviembre de 2025, entre las 08:00 y las 18:00 horas. Durante el corte intermitente, los vehículos provenientes de la calle Villalba Hervás y el tramo de La Marina desde la Plaza del Cabildo serán desviados por la avenida Marítima y el Callejón Bouza. Los conductores que circulen desde la avenida Marítima hacia Francisco La Roche y Plaza del Cabildo deberán tomar también el desvío por el Callejón Bouza.

En la avenida Marítima, se eliminarán los estacionamientos en batería del margen derecho, en un tramo de 50 metros, desde las 00:01 hasta las 22:00 horas del 12 de noviembre. En la calle La Marina, la supresión de estacionamientos afectará a ambos márgenes: 35 metros en el margen izquierdo y 20 metros en el derecho, en el tramo posterior al cruce con el Callejón Bouza, en el mismo horario.

Transporte público

Asimismo, la calle La Marina verá suprimir los estacionamientos en línea frente a los números 15 y 17, zona de carga y descarga, y frente a los números 19 al 21, reservas de taxis y bus, con longitudes de 20 y 50 metros, respectivamente. Para compensar la ocupación de la reserva de taxis, esta se trasladará al estacionamiento en línea situado en el margen derecho de la avenida Marítima, después del acceso al parking de Plaza de España, respetando en todo momento la parada de bus existente.

Los cortes intermitentes serán gestionados por personal de la productora y no podrán exceder los 5 minutos de duración, reforzados con señalización manual y vestuario reflectante homologado de alta visibilidad para garantizar la seguridad de los usuarios.

Estas medidas buscan facilitar el rodaje del film manteniendo la seguridad y la movilidad dentro de la ciudad, minimizando las molestias a residentes y visitantes durante los días de grabación.