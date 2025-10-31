Comienza el montaje del gigantesco árbol de Navidad de Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrá un árbol gigantesco de Navidad, tal y como lo había prometido el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP. Los trabajos para el montaje, en el lago de la plaza de España, de esta gran estructura, que medirá unos 30 metros, ya ha comenzado.

Su instalación supone una inversión de unos 40.000 euros y su altura será similar a la de un edificio de, aproximadamente, diez pisos. «Lo habíamos anunciado y lo estamos cumpliendo. Con la colocación de este árbol navideño en la plaza de España también queremos dar un impulso a esta zona en cuanto a iluminación navideña», comenta Tarife.

La previsión es que el municipio de Santa Cruz de Tenerife encienda sus luces de Navidad el próximo jueves 20 de noviembre. El Ayuntamiento chicharrero inició en agosto la colocación del alumbrado navideño.

En un principio, la intención del concejal de Servicios Públicos era colocar en el lago de la plaza de España un árbol de más de 57 metros, superando así al de Granada y convirtiéndose en el más grande de España. Sin embargo, finalmente, y tras las pruebas realizadas en la fuente chicharrera, el de Santa Cruz de Tenerife medirá 30 metros y costará la mitad del presupuesto planteado inicialmente. Aunque sigue siendo un árbol gigante, ya no tendrá las proporciones que pretendía el edil chicharrero.

El también primer teniente de alcalde apunta que la capital tinerfeña debe apostar por ofrecer a los chicharreros y a los visitantes una Navidad "especial" y "única", porque, además, y según agrega, la dinamización navideña beneficia a los negocios de la ciudad, tanto al comercio como a la restauración. "El año pasado cambiamos la ubicación de la inauguración del alumbrado navideño, pasando de la plaza del Príncipe a la plaza de La Candelaria y fue todo un éxito. Este año también tenemos novedades, como este árbol navideño", agrega

Novedades

Entre dichas novedades también se encuentra la creación de corredores verdes iluminados en varias partes del municipio, como la avenida Benito Pérez Armas y la avenida Príncipes de España de Ofra.