Una Unidad de Mediación Policial para las peleas vecinales: propuesta de Vox para el pleno de Santa Cruz de Tenerife

Para resolver de manera pacífica y efectiva los conflictos vecinales en Santa Cruz de Tenerife, el grupo municipal Vox en el Ayuntamiento chicharrero propone la creación de una Unidad de Mediación Policial. Su portavoz, Alejandro Gómez, defenderá una moción en el pleno que se celebrará este viernes, 31 de octubre, con la que Vox solicita la creación de un nuevo servicio en la Policía Local para atender los conflictos de convivencia entre los ciudadanos, como disputas por ruidos, problemas en comunidades de propietarios, desavenencias personales o mal uso de espacios comunes, entre otros conflictos

En la moción, Vox insta al Consistorio capitalino a iniciar los trámites y estudios necesarios para la creación de dicha unidad dentro del cuerpo de la Policía Local chicharrera. "El objetivo de esta unidad es atender los conflictos de convivencia entre los ciudadanos, consiguiendo de esta forma una solución entre ambas partes de manera dialogada", apunta el portavoz de esta formación política en Santa Cruz.

VOX señala que la convivencia se enfrenta a diario a conflictos de baja intensidad que, sin ser delitos, deterioran la calidad de vida de los vecinos. Señala que algunos acaban en denuncias cruzadas que "saturan los juzgados sin solucionar el problema de raíz, agravándolo". "La mediación policial, ya implantada con notable éxito en municipios como Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Móstoles, Las Rozas, Denia, Alcobendas, Fuenlabrada o Villarreal, se enmarca en una filosofía de policía de proximidad y permite soluciones dialogadas, voluntarias y duraderas", comenta Gómez.

Plan de implementación

Con esta moción, Vox también solicita al área de Seguridad, que dirige la edil nacionalista Gladis de León, que elabore un plan de implementación que contemple la selección y formación específica y homologada de agentes mediadores; la redacción de un protocolo claro de actuación y derivación; la dotación de recursos materiales y de un espacio neutral que garantice la confidencialidad; una campaña informativa para dar a conocer el servicio; y un sistema de evaluación con indicadores para medir su impacto y eficacia.

Vox asegura que la creación de esta unidad descongestionaría la carga de trabajo de los Juzgados y reforzaría la imagen de una Policía Local cercana, social y resolutiva, "aumentando la confianza de los ciudadanos en el cuerpo, entre otros beneficios".