Santa Cruz de Tenerife trasladará el Depósito Municipal de Vehículos a los solares del Pancho Camurria

El Depósito Municipal de Vehículos de Santa Cruz de Tenerife, situado en la avenida Marítima, junto al Intercambiador de Guaguas, se trasladará a la zona del Pabellón Pancho Camurria. Así lo confirma la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, quien explica que, con este cambio de localización, el depósito contará con una mayor superficie y mejorará la operatividad del mismo.

En concreto, el Depósito Municipal, en el que se almacenan los vehículos que son retirados de las calles por la grúa, porque han sido sancionados por la Policía Local o porque han sido abandonados en la vía pública, entre otros motivos, ocupará los solares abandonados que se encuentran en las inmediaciones del Pancho Camurria. Entre éstos se encuentra la explanada que se ha convertido en un asentamiento para personas si hogar, del que se han ido retirando casetas. "Parte de los terrenos pertenecen al Gobierno canario, por lo que solicitaremos su cesión".

Parking en altura

Con respecto al futuro uso del actual depósito, ubicado junto al Intercambiador, el Ayuntamiento sigue estudiando la posibilidad de instalar en este espacio un parking en altura, a través de una plataforma desmontable, tal y como lo anunciaron en su momento los ediles de Servicios Públicos y Movilidad, Carlos Tarife (PP), y Evelyn Alonso (CC), respectivamente. Este parking se sumaría al aparcamiento que el Consistorio chicharrero habilitará en la parcela que ocupaba la terraza de verano Isla de Mar, de la que hoy sólo queda una instalación abandonada, y que se encuentra en las proximidades del depósito.

Depósito Municipal de Coches en Santa Cruz. / María Pisaca

Parque móvil

Según los datos más recientes publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el parque móvil en el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha experimentado un incremento sostenido en los últimos años. En 2023, este parque móvil había alcanzado la cifra de 180.500 coches. El crecimiento absoluto para el periodo 2019-2023 ha sido de 17.027 vehículos en cinco años, con una media anual de aumento de, aproximadamente, 4.257 coches más al año.

Vehículos trasladados al depósito

Con respecto al servicio de grúas en Santa Cruz, el año pasado, fueron retirados de las calles de la capital y trasladados al Depósito Municipal 7.849 vehículos (7.508 coches, 300 motos y 41 bicicletas), lo que supone un incremento del 17% con respecto al ejercicio anterior. En la actualidad, el depósito chicharrero alberga más de medio centenar de vehículos para los que se está tramitando el procedimiento de declaración de abandono por haber pasado demasiado tiempo sin que nadie vaya a reclamarlos, algunos de alta gama. Incluso, hay coches que llevan en el Depósito Municipal más de diez años, por lo que se ha puesto en marcha, desde el área de Seguridad, un proceso de regularización de todos los vehículos abandonados, con el objetivo de liberar espacio en el mismo y "dejar al día" la gestión de este servicio municipal.

Nuevo contrato

Por otro lado, y según lo ha anunciado la concejala responsable del área, la nacionalista Gladis de León, se está preparando la licitación de un nuevo contrato para el servicio de retirada con grúas y custodia en el Depósito Municipal, del que se encarga actualmente, y desde hace unos 20 años, Grúas Cuchi. El plazo del contrato con dicha entidad está a punto de agotarse. Gladis de León explica que con el nuevo contrato de concesión de servicios, y tal y como "nos obliga la ley", la tasa actual que pagan los ciudadanos se convertirá en un precio público y asumirá toda la gestión del servicio la empresa que resulte adjudicataria, que abonará un canon anual al Consistorio.

"Esto liberará recursos materiales, económicos y humanos en el Ayuntamiento y mejorará la prestación del servicio de grúas. Además, supondrá un cambio sustancial para el Consistorio, mediante la transferencia del riesgo operacional al concesionario. Para el ciudadano, todo seguirá siendo igual, incluso lo que paga por retirar el coche del depósito", comenta la concejala.

Precios

En la actualidad, la retirada de un coche del Depósito Municipal asciende a unos 80,18 euros. Con el nuevo contrato, esta cantidad se incrementará en unos tres euros. En el caso de las motos, se pagarán unos 42 euros, y en el caso de las bicicletas y patinetes, unos 20 euros.