Santa Cruz de Tenerife dinamiza a los distritos con bocadillos, tapas y vinos, sorteos, orquestas y un mercadillo

Santa Cruz de Tenerife dinamiza los distritos del municipio con bocadillos, tapas y vinos, sorteos y un mercadillo, entre otras actividades. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, pone e marcha, hasta el 21 de diciembre, la segunda edición de la iniciativa Disfruta los Distritos, que incluye la celebración de cuatro eventos en distintos puntos de la capital, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y comercial del municipio, y ofrecer experiencias atractivas a los vecinos y a los visitantes.

Así lo anunciaron este jueves, 30 de octubre, el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, quienes destacaron el éxito alcanzado en la primera edición de esta iniciativa, celebrada el año pasado, en la que participaron, según informaron, más de 130 establecimientos de la ciudad y "de la que disfrutaron más de 7.000 personas". Aseguraron que, en esta ocasión, Disfruta los Distritos ofrece una programación "más arriesgada, más grande y con más días".

Mercadillo de las Tradiciones

El sábado 8 de noviembre, en el pueblo de San Andrés, en el Distrito de Anaga, se celebrará el denominado Mercadillo de las Tradiciones de Anaga, entre las 11:00 y las 17:00 horas. Éste se instalará en la avenida de Pedro Schwartz y en el entorno del Infobox, y estará formado por diferentes puestos de agricultores, productores, empresas, artesanos y asociaciones. "Este mercadillo se lleva a cabo para promover los productos locales y la artesanía de la zona".

Contará, además, con catas y degustación de mieles y quesos de anaga, talleres de bombas de semilla para la siembra de la batata, actividades infantiles y actuaciones de grupos folclóricos.

Día del Comercio

El sábado 22 de noviembre, el parking González Campos, en el Distrito Ofra-Costa Sur, acogerá la celebración del Día del Comercio, con diferentes actividades de animación y sorteos, que se desarrollarán entre las 10:00 y las 14:00 horas. Asimismo, en este distrito, desde esta semana y hasta ese día, se llevará a cabo una campaña de animación a la compra denominada Premiamos tus compras, en la que participan más de 60 negocios y restaurantes.

En este sentido, y en el marco de esta campaña, las personas que consuman o gasten más de 5 euros en dichos establecimientos participarán en el sorteo de 40 bonos regalo, valorados en 50 euros, canjeables en las empresas participantes. La iniciativa también incluye diferentes acciones de dinamización por la zona comercial, como pasacalles, actividades de globoflexia o actuaciones musicales.

Feria de Tapas y Vinos

El sábado 29 de noviembre, el parque La Granja, en el Distrito Salud-La Salle, acogerá, entre las 18:00 y las 00:00 horas, la denominada Feria Gastronómica de Tapas y Vinos. Estará formada por más de 30 puestos de gastronomía local y de vinos, incluyendo las denominaciones de origen de la Isla. Este evento contará con las actuaciones musicales de la orquesta La Sabrosa, que resalizará un tributo a Juan Luis Guerra, de Los Vándalos y del grupo Melocos.

Ruta del Bocadillazo

En el Distrito Suroeste se llevará a cabo la denominada Ruta del Bocadillazo, entre el 26 de noviembre y el 21 de diciembre. Se prevé la participación de más de 40 establecimientos del distrito, en los que los ciudadanos "podrán degustar bocadillos especiales", según lo indicó la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo. La ruta contará con una webapp en la que se podrán valorar los bocadillos, para elegir los mejores, participando, además, en un sorteo de tres cheques regalo valorados en 60 euros para canjear en las empresas adheridas.

Información

Las personas que quieran ampliar información sobre la iniciativa Disfruta los Distritos podrá hacerlo a través de la web www.santacruzescomercio.com.