La primera gatería de Canarias: un local en Santa Cruz para tomar café rodeado de gatos

El municipio de Santa Cruz de Tenerife acogerá la primera gatería de Canarias, un local en el que los ciudadanos podrán tomar café, agua o té rodeados de gatos. Así se anuncia en el portal Paseando por Santa Cruz, en el que se destaca que se trata de un establecimiento único en el Archipiélago, que traerá un concepto totalmente diferente de negocio, que ya se utiliza en otras partes del mundo.

El de Santa Cruz de Tenerife se denominará La Gatería Miaumigo y se ubicará en el barrio de Duggi. Aún no se ha hecho pública la fecha exacta de la apertura del local, aunque desde Paseando por Santa Cruz se informa de que ésta se producirá próximamente. "Se trata de un concepto innovador que combina ocio, relax y bienestar animal".

Los visitantes pagarán por el tiempo que permanezcan en el local y no por los productos que consuma. Durante la estancia en el establecimiento "podrán disfrutar de té, café y agua y conexión wifi sin coste adicional".

Además, resalta la plataforma Paseando por Santa Cruz, en la red social Facebook, pondrán interactuar con los gatos que habiten en el lugar, "en un entorno tranquilo y acogedor, pensado para leer, trabajar, estudiar o, simplemente, desconectar".

Asimismo, esta gatería promueve la adopción responsable y el cuidado de los animales, "ofreciendo una experiencia que une convivencia y conciencia".