Último día para votar por el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Cuando medio mundo se disponga a comenzar la celebración de Halloween, Santa Cruz de Tenerife cerrará el plazo de votación para elegir el cartel anunciador del Carnaval de la capital tinerfeña 2026 al que optan cinco obras.

Fiestas de Santa Cruz, como se denomina la entidad público empresarial en la que se reconvirtió desde abril el extinto organismo autónomo, ha estrenado esta edición un modelo de concurso para la elección de la imagen que promocionará las carnestolendas que se dedican a los ritmos latinos, recuperando la participación popular después de la designación directa de la pasada edición.

Alta participación en la votación popular

La aceptación de la nueva fórmula de elección del cartel se ha dejado notar en el alto número de votaciones. Solo en el primer día que se abrió el plazo para que los internautas pudieran decantarse por una de las cinco opciones finalistas elegidas por el jurado oficial entre sesenta y dos alternativas se registraron 12.000 votos, frente a los 11.509 que se registraron en todo el plazo que se habilitó para el último concurso popular que se había convocado hasta la fecha, para el reclamo de 2024.

Un nuevo sistema de puntuación

La novedad de esta convocatoria se refiere a que el cartel ganador será el que obtenga más apoyos de la suma del 60% de la votación en la web de Fiestas —que finaliza esta medianoche— y del 40% de la puntuación emitida por el jurado sobre la propuesta de desarrollo de la imagen en diferentes soportes, que, previamente, había hecho la selección de las mejores cinco propuestas entre las sesenta y dos presentadas.

Los cinco finalistas

Cabe recordar que los cinco finalistas son: El mismo latido, de Alfonso Bravo; Es más bello vivir bailando, de Héctor Expósito; Don Cartón Pintado, de Juliana Serrano; Tumbao y Son, de Lía de Paz; y Desde bien lejitos vengo, de Arón Morales.

Premios y desarrollo creativo

El mismo día que se abrió la votación popular en internet, el jurado oficial valoró las propuestas de desarrollo de la imagen a los cinco finalistas. Cada uno de ellos recibe esta edición mil euros por estar entre los mejores y realizar el desarrollo de cómo aplicarían la imagen corporativa de ser ganador.

El favorito del jurado

El tribunal calificador se decantó por la propuesta del fotógrafo y artista gráfico Alfonso Bravo, quien deslumbró con una amplia variedad de posibilidades, llegando a utilizar inteligencia artificial para animar su obra al ritmo de una canción que invita a votar o hasta hacer que esculturas de Santa Cruz acaben bailando, como ocurre con la estatua del recordado Enrique González, el padre de las murgas de Canarias, o El Chicharro.

Pero esa supremacía en el 40% de la votación no supone ganar el cómputo final.

Favoritos del público

A falta de datos oficiales, y solo tomando en consideración el movimiento en redes sociales registrado por las cinco propuestas, el cartel de Celia Cruz, de Héctor Expósito —un joven palmero de 26 años, el finalista más joven—, se sitúa entre los favoritos junto al “cartel de cartón”, de la polifacética artista y artesana Juliana Serrano.

Resultado a mediados de noviembre

No será hasta mitad de noviembre cuando se conozca el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.