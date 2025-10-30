La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares y la mejora de los barrios: propuestas para alcanzar la Santa Cruz 'soñada'

La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares en carreteras urbanas, la mejora de los barrios, la renovación urbana del centro histórico, y la creación de nuevos espacios públicos entre el Puerto y la ciudad. Son algunas de las catorce actuaciones estratégicas que se presentaron este jueves, 30 de octubre, en el II Foro Ciudad, para alcanzar la "Santa Cruz de Tenerife soñada". Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento, junto a las fundaciones Metrópolis y Moeve, para diseñar el futuro del municipio, el denominado Proyecto Ciudad Santa Cruz, a través de un proceso participativo dividido en tres fases.

Precisamente, estas catorce propuestas se desprenden de la celebración, en marzo, del I Foro Ciudad, en el que se recabó la opinión de los asistentes sobre la Santa Cruz que quieren. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que aquel primer encuentro se centró en la identificación y priorización de los grandes temas asociados a la definición del futuro del municipio. En este segundo foro, en el que participaron más de 90 agentes locales, entre empresas, asociaciones vecinales, grupos políticos, representantes de administraciones, universidades y colectivos profesionales, se ha recabado, a través de un cuestionario, la valoración de los participantes sobre esas catorce "hipótesis" de proyectos estratégicos. Ya en el tercer foro, que se llevará a cabo el próximo año, se presentará la versión final del Proyecto Ciudad Santa Cruz.

Tenerife Ecoisla

Entre las propuestas valoradas se encuentra Tenerife Ecoisla y con ésta se pretende promover la sostenibilidad, autosuficiencia energética, movilidad sostenible, economía circular y resiliencia climática. "El proyecto de la EcoIsla debería ser liderado por el Cabildo y tendrá impacto directo en la calidad urbana y territorial del conjunto de la Isla", ha explicado el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife.

Proyecto Metropolitano

Otra se denomina Proyecto Metropolitano, con la que se presenta un plan integral de desarrollo urbano para Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y su entorno funcional, "abordando conjuntamente movilidad, vivienda y empleo en un espacio metropolitano de más de 600.000 habitantes".

Asimismo, se plantea una infraestructura vial estratégica para Santa Cruz y La Laguna, con la que se pretende mejorar la movilidad insular, facilitar la conexión entre los aeropuertos y posibilitar un espacio de transición para actividades logísticas y una futura "agrópolis".

Ampliación del tranvía

Se propone ampliar el tranvía para mejorar la cobertura de este transporte. Este planteamiento permitiría conectar el aeropuerto con la ciudad y las áreas centrales de Santa Cruz y La Laguna con diversos distritos, grandes equipamientos y lugares de actividad económica.

Corredores Ecológicos

También se plantea, mediante la creación de corredores ecológicos, la recuperación de barrancos como infraestructuras verdes que integran ciudad y naturaleza, mejoran el paisaje, absorben CO₂ y priorizan la conexión entre áreas de la ciudad y el territorio.

Ecobulevares

Las propuestas incluyen la creación de un ecobulevar central y de un ecobulevar de la costa, para transformar carreteras urbanas y ejes principales en grandes bulevares arbolados que fomenten la movilidad activa, el transporte colectivo, la renaturalización y la renovación urbana. El planteamiento de los ecovulebared dependerá del tramo del mismo, dotando distintas características.

El ejemplo más conocido en España es el de Vallecas (Madrid), que utiliza estructuras temporales y modulares, como los 'árboles de aire' para proporcionar sombra, zonas de juego y áreas para eventos.

Polígonos

Se plantea la renovación de polígonos industriales, como el de Buenos Aires, para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de la Isla.

Puerto Ciudad

Las hipótesis también contemplan el fortalecimiento de la relación entre el Puerto y Santa Cruz mediante nuevos espacios públicos, usos culturales y turísticos, y mejora urbana.

Tenerife Intelligence

Con Tenerife Intelligence, se plantea un proyecto para impulsar inteligencia artificial y las tecnologías digitales de última generación para optimizar el diseño, la coordinación y la implementación de las distintas iniciativas de transformación urbana, tales como movilidad, seguridad, consumo de agua y energía, espacio público y medio ambiente.

Renovación urbana del centro histórico

A través del proyecto de renovación Urbana del Centro Histórico se plantea un plan de regeneración del casco histórico con criterios de conservación patrimonial, mejora de la habitabilidad y activación de usos residenciales y comerciales.

Corazones de Barrio

La hipótesis referente a Corazones de Barrio detalla un programa para reequilibrar Santa Cruz y su área metropolitana mediante la creación de núcleos de vida en los barrios, "cada uno con su propia identidad, personalidad y carácter urbano, mejorando espacios públicos, servicios, cohesión social y sentido de pertenencia".

Villas del Parque

Esta propuesta consiste en llevar a cabo una intervención integral en las Villas del Parque Rural de Anaga para renovar su tejido urbano, mejorar accesibilidad, servicios y miradores, y fortalecer la relación con el paisaje y la identidad local.

Siguiente paso

Los resultados de este II Foro Ciudad serán muy relevantes para orientar los próximos pasos del diseño definitivo del futuro Santa Cruz, según lo asegura el Ayuntamiento. Como siguiente hito, Fundación Metrópoli abordará el diseño conceptual de los proyectos estratégicos, elaborando la versión definitiva de las iniciativas mejor valoradas.