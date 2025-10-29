De Santa Cruz de Tenerife a los escenarios internacionales: así fue la artista tinerfeña que enamoró con su voz
La artista llevó su voz por todo el mundo y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la ópera
Tenerife ha sido cuna de artistas en diferentes ámbitos, en el musical uno de los nombres más destacados es el de María Orán Cury, una soprano nacida en Santa Cruz de Tenerife el 1 de mayo de 1943. Desde pequeña mostró una sensibilidad especial por la música y con tan solo siete años ganó un concurso musical.
Trayectoria
Desde pequeña, María Orán ya mostraba su pasión por la música y tras ganar el premio abandonó las Islas para continuar su formación musical de piano y canto en Madrid. En la capital estudió piano con el gran José Cubiles y canto con Lola Rodríguez de Aragón en el Real Conservatorio de Música.
Además, pronto la fama llamó a su puerta y las orquestas más prestigiosas de Europa reclamaban su presencia en los escenarios.
Sin embargo, su talento no solo brilló en los escenarios, sino también en las aulas. La artista ejerció como catedrática de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid y más tarde, en la Escuela Superior de Friburgo, en Alemania. En su regresó a su tierra natal, fue profesora en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.
Un talento que traspasó fronteras
Su trayectoria la llevó a conquistar escenarios internacionales, hasta el puto de llegar a cantar junto a Luciano Pavarotti, una leyenda de la ópera.
Además, colaboró con orquestas nacionales e internacionales, entre ellas:
- La Orquesta Sinfónica de Viena
- La Suisse Romande
- La Residencia de La Haya
- La Sinfónica de Londres
- La Sinfónica de Berlín
- La Filarmónica de Israel
- La Orquesta de París
- La Filarmónica de Londres
- La Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
- La Bayerischer Rundfunk
Reconocimientos
A lo largo de su carrera, María Orán ha recibido importantes reconocimientos por su contribución al mundo de la música. En 1993 fue distinguida con el Premio Larios por su interpretación musical. Un año más tarde, el Cabildo de Tenerife le otorgó la Medalla de Oro de la Isla, valorando su trayectoria y su papel cultural en el archipiélago. En 1995, el Rey Juan Carlos I la condecoró con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, esta se entrega para premiar la lealtad y los méritos a favor de España.
El final llegó en su tierra
Falleció el 10 de marzo de 2018, en su ciudad natal, tras una larga enfermedad, pero con el reconocimiento y en la memoria cultural de su tierra. Artistas como Luis Cabrera siguen manteniendo vivo su legado.
Su nombre sigue resonando en los auditorios, pero también en las aulas, ya que su legado no solo fue cantando sino enseñado a todos los amantes de la música lírica.
