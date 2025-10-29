De Santa Cruz de Tenerife a los escenarios internacionales: así fue la artista tinerfeña que enamoró con su voz

Tenerife ha sido cuna de artistas en diferentes ámbitos, en el musical uno de los nombres más destacados es el de María Orán Cury, una soprano nacida en Santa Cruz de Tenerife el 1 de mayo de 1943. Desde pequeña mostró una sensibilidad especial por la música y con tan solo siete años ganó un concurso musical.

Trayectoria

Desde pequeña, María Orán ya mostraba su pasión por la música y tras ganar el premio abandonó las Islas para continuar su formación musical de piano y canto en Madrid. En la capital estudió piano con el gran José Cubiles y canto con Lola Rodríguez de Aragón en el Real Conservatorio de Música.

Además, pronto la fama llamó a su puerta y las orquestas más prestigiosas de Europa reclamaban su presencia en los escenarios.

Sin embargo, su talento no solo brilló en los escenarios, sino también en las aulas. La artista ejerció como catedrática de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid y más tarde, en la Escuela Superior de Friburgo, en Alemania. En su regresó a su tierra natal, fue profesora en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Un talento que traspasó fronteras

Su trayectoria la llevó a conquistar escenarios internacionales, hasta el puto de llegar a cantar junto a Luciano Pavarotti, una leyenda de la ópera.

Además, colaboró con orquestas nacionales e internacionales, entre ellas:

La Orquesta Sinfónica de Viena

La Suisse Romande

La Residencia de La Haya

La Sinfónica de Londres

La Sinfónica de Berlín

La Filarmónica de Israel

La Orquesta de París

La Filarmónica de Londres

La Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

La Bayerischer Rundfunk

Reconocimientos

A lo largo de su carrera, María Orán ha recibido importantes reconocimientos por su contribución al mundo de la música. En 1993 fue distinguida con el Premio Larios por su interpretación musical. Un año más tarde, el Cabildo de Tenerife le otorgó la Medalla de Oro de la Isla, valorando su trayectoria y su papel cultural en el archipiélago. En 1995, el Rey Juan Carlos I la condecoró con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, esta se entrega para premiar la lealtad y los méritos a favor de España.

El final llegó en su tierra

Falleció el 10 de marzo de 2018, en su ciudad natal, tras una larga enfermedad, pero con el reconocimiento y en la memoria cultural de su tierra. Artistas como Luis Cabrera siguen manteniendo vivo su legado.

Su nombre sigue resonando en los auditorios, pero también en las aulas, ya que su legado no solo fue cantando sino enseñado a todos los amantes de la música lírica.