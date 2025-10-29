¿Qué pasará con el Balneario de Santa Cruz de Tenerife?: el alcalde exige al Gobierno que no lo deje caer

El Gobierno de Canarias lo admite. Aún no se ha tomado una decisión sobre el destino del antiguo Balneario de Santa Cruz de Tenerife, situado en el número 12 de la autovía de San Andrés, después de que el Puerto haya sentenciado, hace ya casi dos meses, que el uso como centro de salud, que es el que estaba previsto, no es posible. El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, exige al Ejecutivo canario, propietario de este edificio situado en zona portuaria de Santa Cruz y que ya se encuentra en estado de ruina, que "no deje caer el inmueble como consecuencia de la inactividad". El regidor insta al Gobierno que le dé un nuevo uso cuanto antes.

En este sentido, José Manuel Bermúdez propone para el antiguo Balneario de Santa Cruz de Tenerife usos sociales o de ocio vinculados al litoral. También se ha planteado la posibilidad, por parte del primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, que este inmueble se convierta en la sede de los estibadores del Puerto chicharrero. De momento, el Balneario sigue adscrito a la Consejería de Sanidad, ya que se iba a transformar en un nuevo centro de salud para Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente dirigido a la población de Anaga, tal y como se había aprobado por unanimidad en el Parlamento Canario en 2023. Desde el Ejecutivo se indica que se está debatiendo qué hacer con ese inmueble, pero aún no se ha tomado una decisión al respecto.

Antiguo Balneario de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Incompatible

A principios de septiembre, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife emitió un informe en el que establecía que la actividad sanitaria prevista para el antiguo Balneario es incompatible con la actividad portuaria que se realiza en la zona en la que se ubica el inmueble. Éste se encuentra en las proximidades de dos terminales de contenedores, donde se descarga la mayor parte de la mercancía general para el abastecimiento de las islas occidentales, y de dos terminales de almacenamiento de combustibles en las que se descarga y almacena "una parte importante de los combustibles de las Islas", argumentó el Puerto.

Historia

La construcción del Balneario de Santa Cruz fue promovido a finales de los años 20 por el alcalde García Sanabria para el disfrute de los ciudadanos y, durante décadas, fue el centro de ocio más puntero de la capital y de la Isla. Albergó la primera piscina pública y fue cuna de la natación olímpica. El edificio contaba, además, con una residencia anexa, la Residencia de Educación y Descanso José Miguel Delgado Rizo, que data de los años 50 del siglo pasado y en la que "veraneaban los trabajadores, principalmente de la Isla, aunque también estaba abierta a viajeros". Cerró sus puertas definitivamente en el año 1992. El inmueble pertenece al Gobierno de Canarias desde 2013, cuando fue cedido por el Estado.

Tres edificios abandonados

El Balneario no es el único edificio abandonado que forma parte del paisaje del Puerto chicharrero. A éste se suman el Cidemat, aunque éste será demolido para construir un nuevo espacio destinado a los deportes marinos, y el antiguo silo de grano del régimen franquista, que también será derribado para recuperar espacio portuario. Todos se encuentran en la autovía de San Andrés.