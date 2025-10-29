Transparencia intervendrá en la polémica de la apertura dominical en Santa Cruz: los centros comerciales llevan cinco meses a la espera de que el Ayuntamiento conteste

Los centros comerciales de Santa Cruz de Tenerife han pedido la intervención del Comisionado de Transparencia para que el Ayuntamiento chicharrero les facilite la información que solicitaron hace ya más de cinco meses, sobre la declaración, en 2011, de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) solo para el casco histórico de la ciudad. Dicha petición se realiza en el marco del polémico debate sobre la apertura dominical en la capital. Las grandes superficies exigen poder abrir los domingos en Santa Cruz y los empresarios de Zona Centro, donde los negocios sí pueden hacerlo, independientemente de su tamaño, se niegan a que los primeros tengan también dicha posibilidad.

El pasado 5 de mayo, la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) remitió al Consistorio capitalino un escrito solicitando una copia íntegra del expediente administrativo que fue aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, y remitido posteriormente al Gobierno de Canarias, para la declaración de la primera, y única, ZGAT de la ciudad. Dicha declaración se encuentra vigente desde el 7 de julio de 2011, "sin limitación temporal alguna", y su área geografía está comprendida dentro del perímetro limitado por las avenidas de Anaga y Marítima, por la Rambla de Santa Cruz y la avenida de las Asuncionistas, y por la calle San Sebastián hasta su confluencia con la avenida Marítima. Asimismo, Asodiscan solicitó copia de todos los documentos que hubieran sido incorporados al expediente con posterioridad a la entrada en vigor de la ZGAT.

Ya han pasado más de cinco meses y Asodiscan, asociación de la que forman parte Carrefour, El Corte Inglés, MediaMarkt, Alcampo, Ikea, Leroy Merlín, C&A Modas, Cortefiel y el Centro Comercial El Mueble, no ha recibido respuesta alguna del Ayuntamiento de Santa Cruz respecto a dicha solicitud de información, "acreditándose por nuestra parte un interés legítimo en dicho expediente". Esta entidad ha remitido otro escrito al Consistorio, el pasado 5 de septiembre, en el que se solicita la declaración de silencio administrativo a la petición inicial o que se entregue la copia del expediente reclamado, para el que tampoco ha habido respuesta

Finalmente, Asodiscan ha acudido al Comisionado de Transparencia, pues, según indica ésta en la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA, el Consistorio chicharrero ha excedido el plazo legalmente establecido para responder. "Transcurrido más de un mes de esta segunda petición y ya más de cinco meses de la petición inicial, no se ha producido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento. Entendemos que esta ausencia de información no se ajusta al ordenamiento vigente y se están limitando las acciones que, en defensa de nuestros derechos, Asodiscan no puede acometer".

En este sentido, la asociación insta al Comisionado de Transparencia a requerir al Ayuntamiento chicharrero para que proceda a la entrega de la información solicitada. Recientemente, este organismo también tuvo que intervenir con respecto a una petición de información realizada por la Asociación de Vecinos El Perenquén sobre el proyecto del carril bici de la ciudad, aunque el Gobierno local, formado por CC y PP, negó que se hubiese ignorado dicha solicitud.

Mesa de Comercio

Está previsto que la Mesa de Comercio, en la que se debatirá la apertura comercial los domingos en Santa Cruz de Tenerife, se celebre el próximo 27 de noviembre, después de que la convocatoria se haya retrasado en varias ocasiones. Asodiscan reclama la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz, que actualmente solo beneficia al casco histórico, o la creación de una nueva para la zona de Cabo Llanos, donde se encuentran varios centros comerciales. Esta asociación no descarta acudir a los tribunales si finalmente no se llega a un acuerdo.

Asodiscan es la asociación sectorial de comercio más antigua de Canarias, constituida en 1986. "La actividad empresarial y comercial que realizan nuestros asociados justifica nuestro interés legítimo en todos los temas que afecten o puedan afectar al comercio de Canarias, en sus diferentes islas y municipios; particularmente en los supuestos de declaración, extensión geográfica y duración de las distintas Zonas de Gran Afluencia Turística aprobadas o que se puedan aprobar en el futuro, a instancias de los ayuntamientos", se indica en el escrito de solicitud de información presentado en el Consistorio chicharrero.