¿Cuándo y cómo se puede visitar el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, único en España?

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, único en España, podrá visitarse de martes a domingo y también los festivos. Este histórico edificio, que ha reabierto sus puertas tras tres años de obras para llevar a cabo su restauración, sólo permanecerá cerrado los lunes. Los interesados tienen la posibilidad de acceder al inmueble, ubicado en el número 25 de la calle San Lucas, tanto de forma libre como mediante visitas guiadas.

Los horarios del acceso libre son: los martes, jueves y sábados, de 12:00 a 18:00 horas; los miércoles y viernes, de 11:00 a 17:00; y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. Las visitas guiadas se realizarán los martes, jueves y sábados de 11:00 a 12:00 horas, y los miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 horas.

Para participar en estas últimas, será necesario realizar una reserva previa, con, al menos, 48 horas de antelación, a través de la web www.santacruzcultura.es o mediante la aplicación móvil #SoyCulturaSC.

En el caso de visitas para personas con movilidad reducida o de grupos numerosos, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recomienda contactar previamente a través del correo electrónico soycultura@santacruzdetenerife.es.

La capital chicharrera recuperó este lunes, 27 de octubre, su Templo Masónico, un edificio con más de 120 años de historia y único en España. Este monumento arquitectónico fue sede, en la capital chicharrera, del pensamiento intelectual, republicano y progresista, en una época en la que aquellas ideas eran vistas con sospechas por las autoridades y por la iglesia. Ha vuelto a abrir sus puertas para mostrar sus secretos y su simbología a la ciudad, convertido en un centro de interpretación y museo sobre la masonería en Canarias, con el que se pretende difundir y poner en valor este singular patrimonio histórico y cultural.

El de Santa Cruz de Tenerife es el único templo masónico de todo el país que quedó en pie tras las Guerra Civil y también es el único de Europa del estilo de masonería egipcia. Entre sus muros, durante las primeras décadas del siglo XX, acogió ideas que, en su momento, fueron revolucionarias, como la libertad de conciencia, defendiendo el pensamiento libre sin imposiciones religiosas ni dogmas; la educación laica y científica, promoviendo la enseñanza basada en la razón, la ciencia y el humanismo, cuando aún predominaba la educación religiosa; la igualdad entre los seres humanos; el progreso social y el internacionalismo; y el anticlericalismo ilustrado, contra la intromisión del poder eclesiástico en la vida pública.

La construcción del Templo Masónico de Santa Cruz, diseñado por el arquitecto Manuel de Cámara y Cruz y que se caracteriza por su imponente fachada egiptizante custodiada por esfinges, y formada por imponentes columnas y por el emblemático ‘ojo que todo lo ve’, se inició a finales del siglo XIX para que fuese utilizado por la Logia Añaza, el taller masónico más importante en Canarias, fundado en 1895 y formado por profesionales liberales e intelectuales. Su construcción finalizó en 1902.

El 15 de septiembre de 1936, en el primer decreto contra la masonería dictado por el general Franco, este inmueble fue incautado y cedido a la Falange. Posteriormente, el ejército lo utilizó como farmacia militar, como óptica para los soldados, y cómo área de acuartelamiento y oficinas. Fueron estos usos lo que evitó que el Templo Masónico de Santa Cruz fuera derribado. Cerró sus puertas en 1990.

En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz le compró el edificio al Estado por unos 600.000 euros. En 2007, el Gobierno de Canarias lo declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento Histórico. Tras años de lucha por parte de los masones para que se llevara a cabo su rehabilitación, finalmente, en septiembre de 2022, el Consistorio chicharrero inició las obras para recuperar el Templo Masónico, con el fin de convertirlo en un centro de visitantes. Éstas han supuesto una inversión de más de tres millones de euros, financiados por el Gobierno central.