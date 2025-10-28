Santa Cruz de Tenerife compite con Nueva York estas Navidades: se disparan las búsquedas para viajar a estos destinos

Los españoles disparan sus búsquedas de viajes para Navidad y Año Nuevo con Nueva York y Canarias como destino favoritos, según el informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025 elaborado por el motor de búsquedas Kayak que asegura que a nivel de rentabilidad, la ciudad de Londres se corona como el destino con la mejor relación calidad-precio.

La ilusión de los españoles por viajar estas Navidades se dispara, con un fuerte aumento del 22% en las búsquedas de vuelos y subidas también en hoteles (+5%) y coches de alquiler (+4%).

Con unos precios internacionales al alza, el informe del buscador aconseja evitar el 20 y 28 de diciembre como días más caros para volar.

Los datos de Kayak señalan que, estas Navidades, los viajeros de España pueden encontrar tarifas más bajas en vuelos a destinos domésticos (-3 % en comparación con el año pasado) y precios estables en cuanto a hoteles tanto en destinos domésticos como internacionales, (+1% y +2% respectivamente, en comparación con 2024).

Nueva York, Santa Cruz de Tenerife y Londres ocupan el top 3 de los destinos de vuelo más buscados por los españoles. Les siguen Buenos Aires, Roma y París, y completan el top 10 Las Palmas de Gran Canaria, Miami, Arrecife y Praga.

Canarias, entre los más buscados

Las Islas Canarias destacan en el ranking de este año con tres destinos entre los diez más buscados y bajadas de precios de hasta un 17% de media, lo que las convierte en una opción perfecta, para huir del frío y disfrutar de un poco de sol sin alejarse mucho de casa.

El Teide visto desde El Sauzal. / E. D.

Las escapadas urbanas a ciudades conocidas por sus exhibiciones navideñas como el Rockefeller Center de Nueva York y Oxford Street de Londres también ofrecen ahorros esta temporada con precios medios de vuelos un 16% y 17% más bajos, respectivamente, en comparación con 2024.

Londres, Bruselas y Basilea ocupan el top 3 de destinos con la mejor relación calidad-precio para los españoles esta Navidad y Año Nuevo. Les siguen Ámsterdam y París, y Berlín, y completan el top 10 Roma, Praga, Viena y como destino ideal para disfrutar un poco de sol, Marrakech.

La capital británica no sólo está entre los tres destinos de vuelo más buscados este año, sino que también encabeza el ranking de destinos con la mejor relación calidad-precio, con una media de 113 euros para los vuelos de ida y vuelta.

Para aquellos que buscan estirar un poco más su presupuesto y aprovechar al máximo sus viajes sin perder el encanto navideño, Basilea, Ámsterdam y Bruselas son también buenas opciones, con precios medios de vuelo por debajo de los 150 euros.

Recomendaciones para ahorrar

Kayak recomienda reservar cuanto antes para obtener el precio más bajo. La semana del 29 de diciembre es la mejor semana para comprar, pero para quienes prefieren no arriesgar la semana del 24 de noviembre también es buena opción, la misma que para vuelos nacionales.

El 20 de diciembre se perfila como la fecha más cara para volar a destinos internacionales y el 28 de diciembre para destinos nacionales, según los datos de Kayak.

Volar en Nochevieja a destinos internacionales podría suponer un ahorro en comparación con el 20 de diciembre de 2025, el día más caro para salir. Para quienes prefieran viajar en torno a Navidad, el 22 de diciembre ofrece tarifas económicas para volar a destinos nacionales y el 24 de diciembre para los internacionales.