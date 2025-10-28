Recogen firmas tras el atropello del tranvía en Santa Cruz de Tenerife

Amigas de la joven atropellada por el tranvía en la zona de Cruz del Señor, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, han iniciado una recogida firmas para solicitar al Ayuntamiento chicharrero la implantación de medidas que «mejoren la seguridad en este punto de la ciudad», iniciativa a la que se han sumado vecinos de la zona.

La recogida de firmas se está realizando tanto de manera presencial, recorriendo la ciudad, como a través de la popular plataforma de participación ciudadana Change.org, en la que, en concreto, se reclama al Consistorio chicharrero la instalación «urgente» de un semáforo en las proximidades de la parada del tranvía en la Cruz del Señor. Asimismo, se propone reforzar las medidas de seguridad con «pasos de cebra resaltados y mejor iluminación».

«Un accidente trágico cambió nuestras vidas cuando mi amiga fue atropellada por el tranvía cerca de la parada Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife. Este doloroso suceso destaca la urgente necesidad de mejorar la seguridad para los peatones en esta área. Cruz del Señor es un punto de elevado tráfico en nuestra ciudad, usado diariamente por cientos de personas, incluidos niños y ancianos, pero carece de las medidas de seguridad necesarias para proteger a los peatones. La colocación de un semáforo en este cruce es esencial para evitar futuros accidentes e incluso para salvar vidas». Son las palabras con las que se solicitan firmas en la plataforma de participación ciudadana Change.org.

Farola

Hasta el momento, en la citada plataforma se han recogido más de 150 firmas verificadas. Para facilitar el acceso a esta petición, las amigas de la joven fallecida han colocado un código QR en la farola en la que se ha creado un pequeño altar para recordar a la joven, donde vecinos y visitantes han encendido velas y puesto flores. Esta farola se sitúa en la rotonda de la avenida Islas Canarias, cerca de la parada del tranvía Cruz del Señor.

«Ahora vendrán las críticas: que si iba con cascos, que si miraba el móvil. Pero, ¿y si hubiese sido una persona ciega, un niño o una persona mayor? No se trata de buscar culpables, sino de evitar que algo así vuelva a ocurrir. Porque la vida es lo más importante y un pequeño cambio puede salvar muchas. Una firma puede marcar la diferencia», ha señalado en las redes sociales una de las amigas de la joven atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña.