Celebración de Todos los Santos en Santa Cruz de Tenerife: cambios de tráfico por las visitas a los cementerios

La celebración de Todos los Santos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife provocará cambios en el tráfico por la visita a los cementerios. El Ayuntamiento indica que ha determinado las modificaciones necesarias, tanto en materia de circulación de vehículos como de apoyo de la Policía Local y Protección Civil, ante la previsible afluencia de visitantes a los distintos camposantos municipales. Asimismo, se ampliarán los horarios de los mismos con el objetivo de facilitar estas visitas.

Desde este miércoles, 29 de octubre, y hasta el próximo 1 de noviembre, el horario de apertura de los cementerios será de 08:00 a 18:00 horas, y el resto de los días mantendrán su horario habitual, de 08:00 a 16:30 horas. El camposanto de San Rafael y San Roque abrirá de forma excepcional el 1 de noviembre, de 09:00 a 17:00 horas.

El dispositivo especial de tráfico se mantendrá en idéntico horario de la apertura de los cementerios. En este caso, los agentes de la Policía Local vigilarán la fluidez de la circulación para intervenir en caso de retenciones en el exterior de Santa Lastenia, según informa el Ayuntamiento. En concreto, estos cambios podrían afectar a la rotonda de acceso a la TF-29, tanto en el sentido proveniente de la autopista del Norte (TF-5), como en el contrario. En ese caso, se impedirá el giro a la izquierda de los vehículos que circulen en dirección a Santa Cruz.

Si se producen retenciones en la salida de la TF-5 para acceder a la TF-29, en la vía que lleva hacia el cementerio de Santa Lastenia se anulará el paso por ese punto para evitar riesgos, medida que no afectará a los vehículos de 12 toneladas de peso. Los vehículos que sean desviados de la ruta inicial podrán retomar su destino a través del paso inferior de Somosierra, por la calle Fernando Beautell y subiendo hacia la TF-29, donde también tendrán que hacer un cambio de sentido entre Chamberí-Somosierra en dirección norte.

Además, se prohíbe el acceso a la carretera de Hoya Fría, sentido cementerio, en la confluencia de las calles Carmen Goya Hernández y Subida a El Mayorazgo, excepto los que se dirijan al cementerio y las guaguas de Titsa.

En el resto de los cementerios del municipio (El Sobradillo, Taganana, Igueste de San Andrés y Punta de Anaga) se mantendrá una vigilancia especial por si hubiera que adoptar alguna medida para facilitar el acceso a los visitantes.

Aparcamientos

Estará prohibido estacionar en la puerta principal del cementerio de Santa Lastenia, para facilitar la maniobra del servicio de guaguas gratuito que operará en el interior del camposanto. Tampoco se podrá aparcar en los aparcamientos de la vía auxiliar de acceso al tanatorio; en el tramo de la carretera de Hoya Fría que bordea este cementerio y la vía auxiliar, quedando exentos el transporte público, el servicio de taxis y vehículos de los puestos de flores existentes en ese punto. Se recomienda el estacionamiento en las zonas habilitadas para ello.

Transporte público

El Consistorio indica que se reforzará la línea 932, para acceder al cementerio de Santa Lastenia. Esta línea dispondrá, el 1 de noviembre, de dos servicios especiales (dos guaguas), con una frecuencia de media hora, aproximadamente, desde el Intercambiador de Santa Cruz al camposanto, de 07:00 hasta las 19:00 horas.

El día 1 también se reforzará la línea 903, con salida desde Muelle Norte, con tres guaguas de mañana y tres de tarde, "por lo que dispondrá de los mismos servicios que un día laborable".